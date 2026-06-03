Aadhaar Card खो गया है और आधार नंबर भूल गए हैं तो घबराएं नहीं, SMS या Email से मिनटों में निकालें नंबर

Aadhaar Card खो जाने पर क्या करना चाहिए

UIDAI अपने यूजर्स को ऐसी सुविधा देता है, जिसकी मदद से Aadhaar Number या Enrollment ID आसानी से दोबारा प्राप्त की जा सकती है। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है, तो आप घर बैठे कुछ मिनटों में अपना Aadhaar Number वापस पा सकते हैं। इसके लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आइए जानते हैं कि Aadhaar Card खो जाने पर क्या करना चाहिए और UIDAI की मदद से Aadhaar Number कैसे रिकवर किया जा सकता है।