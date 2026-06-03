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Aadhaar Card खो गया है और आधार नंबर भूल गए हैं तो घबराएं नहीं, SMS या Email से मिनटों में निकालें नंबर

Aadhaar Card खो गया है या आधार आधार नंबर याद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। UIDAI की मदद से आप SMS और Email के जरिए घर बैठे अपना आधार नंबर रिकवर कर सकते हैं। जानिए ऐसा करने का पूरा प्रोसेस।

Himani GuptaJun 03, 2026 05:47 pm IST
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Lost Your Aadhaar Card Here is How to Recover:

आधार कार्ड आज हमारे लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। ऐसे में अगर आपका Aadhaar Card कहीं खो जाए या Aadhaar Number याद न रहे, तो परेशानी होना स्वाभाविक है। कई लोग सोचते हैं कि कार्ड खो जाने के बाद नया आधार बनवाना पड़ेगा या लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।

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Aadhaar Card खो जाने पर क्या करना चाहिए

UIDAI अपने यूजर्स को ऐसी सुविधा देता है, जिसकी मदद से Aadhaar Number या Enrollment ID आसानी से दोबारा प्राप्त की जा सकती है। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है, तो आप घर बैठे कुछ मिनटों में अपना Aadhaar Number वापस पा सकते हैं। इसके लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आइए जानते हैं कि Aadhaar Card खो जाने पर क्या करना चाहिए और UIDAI की मदद से Aadhaar Number कैसे रिकवर किया जा सकता है।

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Aadhaar Number रिकवर करने के लिए क्या चाहिए?

Aadhaar Number दोबारा प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। आधार में दर्ज पूरा नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इन जानकारियों की मदद से आप UIDAI पोर्टल पर अपनी जानकारी रिकवर कर सकते हैं।

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UIDAI वेबसाइट से Aadhaar Number कैसे निकालें?

Step 1: सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। वहां "Retrieve Lost or Forgotten EID/UID" विकल्प दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी।

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Step 2:

इसके बाद आपके मोबाइल या ईमेल पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद UIDAI आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर Aadhaar Number भेज देगा।

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SMS और Email के जरिए ऐसे मिलेगा Aadhaar Number

UIDAI की Aadhaar Number रिकवरी सेवा का इस्तेमाल करना होता है। वहां अपना पूरा नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दर्ज करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें। जैसे ही OTP वेरिफिकेशन पूरा होता है, UIDAI आपके Aadhaar Number या Enrollment ID की जानकारी SMS और Email के जरिए उपलब्ध करा देता है। इस तरह आपको आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

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Aadhaar Number मिलने के बाद ऐसे करें आधार कार्ड डाउनलोड

एक बार Aadhaar Number मिल जाने के बाद आप e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर "Download Aadhaar" ऑप्शन पर जाएं। Aadhaar Number दर्ज करें, OTP वेरिफाई करें और PDF फॉर्मेट में e-Aadhaar डाउनलोड कर लें। यह डिजिटल आधार कार्ड भी फिजिकल आधार कार्ड की तरह ही मान्य होता है।

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अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या होगा?

अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या पुराना नंबर बंद हो चुका है, तो ऑनलाइन Aadhaar Number रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा सकता है। इसके बाद आप ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

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