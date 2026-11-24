सिम खोने पर सबसे पहले करें ये काम

मोबाइल फोन के साथ सिम कार्ड भी खो गया है तो सबसे पहले उसे ब्लॉक करवाएं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सिम किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गया तो वह आपके नंबर का इस्तेमाल करके कॉल कर सकता है या OTP के जरिए आपके कुछ अकाउंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर से अपनी टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। कंपनी के स्टोर पर जाकर भी सिम बंद करवाने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं।