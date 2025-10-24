अब ₹50 में घर बैठे 10 मिनट में बनवाएं ATM जैसा Aadhaar कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं, जानें सबसे आसान तरीका

तरीका 2: PVC Aadhaar कार्ड घर पर ऑर्डर करें

अगर आप मजबूत, ATM जैसा Aadhaar कार्ड चाहते हैं तो यह स्टेप फॉलो करें: 1️⃣ वेबसाइट पर जाएं Order Aadhaar PVC Card पर क्लिक करें। 2️⃣ Aadhaar Number (UID) डालें और Captcha भरें। 3️⃣ “Send OTP” पर क्लिक करें और OTP दर्ज कर सबमिट करें। 4️⃣ अब स्क्रीन पर आपका Aadhaar प्रीव्यू दिखेगा। 5️⃣ ₹50 का पेमेंट UPI, Debit Card या Credit Card से करें। 6️⃣ पेमेंट सफल होते ही आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों में स्पीड पोस्ट के ज़रिए PVC कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा।