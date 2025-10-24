Hindustan Hindi News
अब ₹50 में घर बैठे 10 मिनट में बनवाएं ATM जैसा Aadhaar कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं, जानें सबसे आसान तरीका

सिर्फ 50 रुपए में घर बैठे बनवाएं नया ATM जैसा PVC Aadhaar Card। UIDAI की वेबसाइट से मिनटों में ऑनलाइन ऑर्डर करें या फ्री में डाउनलोड करें E-Aadhaar। जानिए डुप्लीकेट आधार कार्ड निकालने का आसान तरीका, फीस, जरूरी डॉक्यूमेंट।

Himani GuptaFri, 24 Oct 2025 02:13 PM
How to Make PVC Aadhaar Card

आज के डिजिटल दौर में Aadhaar Card हमारी पहचान का सबसे ज़रूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम खरीदने, पासपोर्ट बनवाने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, हर जगह Aadhaar नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड खो जाता है, फट जाता है या खराब हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है।

अब घर बैठे बनवाएं डुप्लीकेट Aadhaar

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में डुप्लीकेट आधार कार्ड निकाल सकते हैं। UIDAI ने लोगों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, जिससे अब डुप्लीकेट आधार पाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

PVC Aadhaar कार्ड बनवाने के लिए चाहिए बस ये

बस कुछ मिनटों में आप UIDAI की वेबसाइट (https://uidai.gov.in ) से अपना E-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं या PVC Aadhaar कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल Aadhaar Number (UID) या Enrolment ID (EID) या फिर Virtual ID (VID) की जरूरत होती है।

क्या है डुप्लीकेट Aadhaar Card?

डुप्लीकेट आधार कार्ड, आपके पुराने आधार की ही एक और कॉपी होता है। इसमें वही Aadhaar नंबर और डिटेल्स रहते हैं जो पहले से मौजूद हैं। यह कार्ड उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है: जिनका आधार कार्ड खो गया हो, जिनका कार्ड फट या खराब हो गया हो, या जिन्हें किसी काम के लिए अतिरिक्त कॉपी चाहिए।

सिर्फ ₹50 में PVC Aadhaar Card

UIDAI ने PVC कार्ड की फीस बहुत ही सस्ती रखी है ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से ले सके। E-Aadhaar फ्री, PVC Aadhaar Card ₹50 (GST और स्पीड पोस्ट चार्ज सहित)। यानि अगर आप सिर्फ डिजिटल वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ATM जैसे दिखने वाला टिकाऊ और वाटरप्रूफ कार्ड चाहते हैं, तो सिर्फ ₹50 देकर ऑर्डर कर सकते हैं।

तरीका 1: E-Aadhaar डाउनलोड करें (फ्री में)

1️⃣ सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं। 2️⃣ “Download Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें। 3️⃣ अब अपना Aadhaar Number (UID), EID या VID डालें। 4️⃣ स्क्रीन पर दिख रहे Captcha Code को भरें और Send OTP पर क्लिक करें। 5️⃣ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालें। 6️⃣ “Download Aadhaar” पर क्लिक करते ही आपका E-Aadhaar PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।

तरीका 2: PVC Aadhaar कार्ड घर पर ऑर्डर करें

अगर आप मजबूत, ATM जैसा Aadhaar कार्ड चाहते हैं तो यह स्टेप फॉलो करें: 1️⃣ वेबसाइट पर जाएं Order Aadhaar PVC Card पर क्लिक करें। 2️⃣ Aadhaar Number (UID) डालें और Captcha भरें। 3️⃣ “Send OTP” पर क्लिक करें और OTP दर्ज कर सबमिट करें। 4️⃣ अब स्क्रीन पर आपका Aadhaar प्रीव्यू दिखेगा। 5️⃣ ₹50 का पेमेंट UPI, Debit Card या Credit Card से करें। 6️⃣ पेमेंट सफल होते ही आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों में स्पीड पोस्ट के ज़रिए PVC कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा।

क्यों खास है PVC Aadhaar Card?

PVC Aadhaar कार्ड प्लास्टिक से बना होता है, जो वाटरप्रूफ और टिकाऊ है। यह आसानी से वॉलेट में फिट हो जाता है और ATM या डेबिट कार्ड जैसा दिखता है। इस पर QR कोड, सिक्योरिटी फीचर्स और होलोग्राम होते हैं, जिससे यह असली और सुरक्षित रहता है।

