खो गया है Aadhaar Card? अब सिर्फ 50 रुपये में घर बैठे मिनटों में बनवाएं ATM जैसा, टूटेगा-फटेगा नहीं, ऐसे करें अप्लाई

आज के समय में Aadhaar Card सबसे जरूरी पहचान पत्र बन चुका है। चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, मोबाइल सिम लेना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर किसी सरकारी स्कीम का लाभ उठाना हो हर जगह Aadhaar नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आधार कार्ड खो जाता है, खराब हो जाता है या फिर किसी वजह से नया कार्ड चाहिए होता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि डुप्लीकेट आधार कार्ड कैसे मिलेगा।
UIDAI ने लोगों की इस परेशानी को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। अब आपको डुप्लीकेट Aadhaar कार्ड पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ मिनटों में आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से डुप्लीकेट आधार डाउनलोड या ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ Aadhaar Number (UID) या Enrolment ID (EID) या Virtual ID (VID) चाहिए।
आधार खो जाने पर डुप्लीकेट आधार आपके मौजूदा Aadhaar का एक और कॉपी। इसमें आपका वही Aadhaar नंबर रहेगा जो पहले से आपके पास है। यह तब काम आता है जब: आपका आधार कार्ड खो गया हो। कार्ड फट गया हो या खराब हो गया हो। आपको अतिरिक्त कॉपी चाहिए।
UIDAI ने डुप्लीकेट आधार कार्ड के लिए बहुत ही कम शुल्क रखा है ताकि हर कोई इसे आसानी से ले सके। E-Aadhaar Download (Digital Copy) फ्री, PVC Aadhaar Card (Printed Copy by Post) 50 रुपये (GST और Speed Post चार्ज समेत)। यानि अगर आपको सिर्फ आधार का डिजिटल वर्जन चाहिए तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ATM जैसे दिखने वाला PVC कार्ड चाहते हैं तो आपको 50 रुपये खर्च करने होंगे।
तरीका 1: E-Aadhaar Download करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in पर जाएं। ‘Download Aadhaar’ सेक्शन पर क्लिक करें। अब Aadhaar Number (UID), Enrolment ID (EID) या Virtual ID (VID) डालें। Captcha भरें और Send OTP पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालकर Download Aadhaar पर क्लिक करें। आपका Aadhaar PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।
UIDAI वेबसाइट पर जाएं और ‘Order Aadhaar PVC Card’ चुनें। Aadhaar Number (UID) डालें और Captcha भरें। Send OTP पर क्लिक करें। OTP डालकर Submit करें। अब आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। Payment करें 50 रुपये UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। पेमेंट सफल होते ही आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। कुछ दिनों में स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पर PVC Aadhaar Card आ जाएगा।
पहचान के प्रमाण (Proof of Identity) के तौर पर पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट मान्य होते हैं। पते के प्रमाण (Proof of Address) के लिए बिजली, पानी या गैस का बिल, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, राशन कार्ड या किराए का एग्रीमेंट दिया जा सकता है। अगर आपको आधार डेटा में जन्मतिथि अपडेट करनी है, तो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या 10वीं-12वीं की मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट साथ रखना ज़रूरी है।