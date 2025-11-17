ये हैं दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाले Phones, नंबर 1 की सेल 25 करोड़ से भी ज्यादा; लिस्ट में Nokia से लेकर iPhone

World Best Selling Phone

दुनिया का स्मार्टफोन बाजार हर दिन बदल रहा है। रोज नए–नए फीचर्स वाले कई स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, जिनमें से कई तो कुछ ही दिनों में लोगों की यादों से गायब भी हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अब तक कितने स्मार्टफोन इस्तेमाल किए, तो शायद आप खुद भी गिनती भूल जाएं। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 फोन कौन से हैं? शायद नहीं! HowStuffWorks की एक रिपोर्ट ने उन फोन्स की लिस्ट सामने रखी है जिन्होंने ग्लोबल सेल्स के हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।