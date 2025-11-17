ये हैं दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाले Phones, नंबर 1 की सेल 25 करोड़ से भी ज्यादा; लिस्ट में Nokia से लेकर iPhone

दुनिया का स्मार्टफोन बाजार हर दिन बदल रहा है। रोज नए–नए फीचर्स वाले कई स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, जिनमें से कई तो कुछ ही दिनों में लोगों की यादों से गायब भी हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अब तक कितने स्मार्टफोन इस्तेमाल किए, तो शायद आप खुद भी गिनती भूल जाएं। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 फोन कौन से हैं? शायद नहीं! HowStuffWorks की एक रिपोर्ट ने उन फोन्स की लिस्ट सामने रखी है जिन्होंने ग्लोबल सेल्स के हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
इन फोन्स में नंबर 1 पर आने वाला मॉडल इतना पॉपुलर रहा कि आज की Gen-Z ने भले उसे हाथ में न पकड़ा हो, लेकिन उसका नाम हर किसी ने किसी न किसी से जरूर सुना है। जानें लिस्ट में कौन-कौन से फोन शामिल है:
Nokia 1100 उस दौर का पॉपुलर फीचर-फोन था जिसे सादगी, टिकाऊपन और भरोसेमंद बैटर लाइफ के लिए खूब पसंद किया गया। यह 2003 में लॉन्च हुआ था और लगभग 250 मिलियन यूनिट्स बिके, जिससे यह “दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबइल फोन” बन गया। इसकी डिजाइन बेहद सिंपल थी केवल कॉल और SMS की बुनियादी क्षमता, एक फ्लैशलाइट की सुविधा और मजबूत पॉलीकार्बोनेट बॉडी। यह फोन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे बाजारों में बेहद लोकप्रिय हुआ।
Apple ने iPhone 6 और 6 Plus को बड़े डिस्प्ले (4.7-इंच और 5.5-इंच) और आधुनिक डिज़ाइन के साथ पेश किया, जिससे उसने Android-फोन से मुकाबला करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। HowStuffWorks के अनुसार, इन मॉडलों ने लगभग 220 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की। बड़े स्क्रीन के कारण वीडियो, गेमिंग और मल्टीटास्किंग को भी बेहतर तरीके से संभाला जा सका।
Nokia 1110, Nokia की सस्ते और भरोसेमंद फीचर-फोन श्रृंखला का एक और मॉडल था, जिसने भी लगभग 250 मिलियन यूनिट्स की सेल की HowStuffWorks के मुताबिक। इसमें सीमित फीचर थे, लेकिन इसकी पिकअप की सरलता, लंबी बैटरी लाइफ और कम कीमत ने इसे विकासशील बाजारों में सुपरहिट बना दिया। यह फोन अक्सर पहले मोबाइल फोन के रूप में बहुत से लोगों के हाथों में गया था, और Nokia की लोकप्रियता का एक बड़ा स्तंभ बन गया।
iPhone 11 Apple का एक अत्यंत सफल मॉडल था, जिसने Face ID, अच्छे कैमरे और पावरफुल चिप के साथ ग्राहकों में अच्छी पकड़ बनाई। HowStuffWorks के आंकड़ों के मुताबिक, इस मॉडल की बिक्री लगभग 159 मिलियन यूनिट्स तक पहुंची।
Samsung Galaxy S4 Android के शुरुआती फ्लैगशिप फोन में से एक था जो अपनी AMOLED स्क्रीन, रंगीन फीचर्स और सॉफ्टवेयर क्षमताओं के लिए जानी जाती थी। HowStuffWorks के मुताबिक़, इसे लगभग 80 मिलियन यूनिट्स बेचा गया था और यह Samsung का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्लैगशिप मॉडल बना। S4 ने Android स्मार्टफोन्स के अवसरों को बढ़ाया और मार्केट में Samsung की पकड़ को और मजबूत किया।