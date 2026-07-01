ये हैं BSNL के सुपरस्टार ब्रॉडबैंड प्लान, ₹399 से शुरू कीमत, मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, 5000GB तक डेटा, कॉल और OTT का मजा

Best Broadband Plans List

अगर आप घर या ऑफिस के लिए सस्ता और तेज ब्रॉडबैंड कनेक्शन तलाश रहे हैं, तो BSNL के Fiber (FTTH) प्लान्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। कंपनी अलग-अलग जरूरतों और बजट के हिसाब से कई ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करती है, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 399 रुपये प्रति माह है। इन प्लान्स में ग्राहकों को 40Mbps से लेकर 200Mbps तक की इंटरनेट स्पीड, बड़ी डेटा लिमिट और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। चलिए आपको बताते हैं सभी प्लान्स की डिटेल और किस प्लान में क्या-क्या बेनेफिट्स मिलेंगे: