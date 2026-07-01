ये हैं BSNL के सुपरस्टार ब्रॉडबैंड प्लान, ₹399 से शुरू कीमत, मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, 5000GB तक डेटा, कॉल और OTT का मजा

अगर आप घर या ऑफिस के लिए सस्ता और तेज ब्रॉडबैंड कनेक्शन तलाश रहे हैं, तो BSNL के Fiber (FTTH) प्लान्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। कंपनी अलग-अलग जरूरतों और बजट के हिसाब से कई ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करती है, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 399 रुपये प्रति माह है। इन प्लान्स में ग्राहकों को 40Mbps से लेकर 200Mbps तक की इंटरनेट स्पीड, बड़ी डेटा लिमिट और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। चलिए आपको बताते हैं सभी प्लान्स की डिटेल और किस प्लान में क्या-क्या बेनेफिट्स मिलेंगे:
अगर आपकी इंटरनेट जरूरत सामान्य है, तो BSNL का 399 रुपए वाला प्लान अच्छा ऑप्शन है। इसमें 40Mbps तक की स्पीड मिलती है, प्लान में 1400GB डेटा मिलता है। इसके अलावा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है, जिससे पूरे भारत में बिना अतिरिक्त शुल्क के कॉल की जा सकती है।
449 रुपए वाला बीएसएनएल का Fibre Basic Plan उन परिवारों के लिए बेहतर है, जहां एक साथ कई लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसमें 50Mbps तक की स्पीड मिलती है, जिससे एक साथ कई डिवाइस पर वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीटिंग और इंटरनेट ब्राउज़िंग बिना रुकावट के की जा सकती है। प्लान में 3300GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी शामिल है। डेटा लिमिट पूरी होने के बाद इंटरनेट कम स्पीड पर चलता रहता है।
अगर आप इंटरनेट के साथ OTT कंटेंट भी देखते हैं, तो 699 रुपए वाला प्लान आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसमें 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती है, जिससे 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और बड़ी फाइल डाउनलोड करना आसान हो जाता है। प्लान के साथ 4000GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप या तो Pack-1 (JioHotstar, Lionsgate Play, ShemarooMe, Hungama, EpicOn) चुन सकते हैं या फिर Pack-2 (ZEE5 Premium) ले सकते हैं।
BSNL का 999 रुपए वाला SuperStar Premium Plus प्लान हेवी इंटरनेट यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें 200Mbps तक की हाई-स्पीड इंटरनेट मिलती है। इस प्लान में 5000GB (5TB) हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। साथ ही इसमें Premium OTT Bundle भी मिलता है। इस प्रीमियम प्लान में सभी बड़े ऐप्स जैसे JioHotstar, ZEE5 Premium, SonyLIV Premium, Lionsgate Play, Hungama, और ShemarooMe का सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ ही बिल्कुल फ्री मिलता है।
ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने से पहले अपने इलाके में BSNL Bharat Fiber की उपलब्धता जरूर जांच लें। इंस्टॉलेशन चार्ज, सिक्योरिटी डिपॉजिट और OTT बेनिफिट्स की उपलब्धता सर्किल के हिसाब से अलग हो सकती है। इसलिए कनेक्शन लेने से पहले स्थानीय BSNL कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी जरूर लें।