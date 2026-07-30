₹11,999 में 5G स्मार्टफोन, सिर्फ पहली सेल में इतना सस्ता मिलेंगे ये दो फोन, टूट पड़ेंगे ग्राहक

ये दोनों फोन कल यानी 31 जुलाई से फ्लिपकार्ट और लावा वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। लावा विराट V1 5G की कीमत 12,999 रुपये है। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर कंपनी इस फोन को 11,999 रुपये में बेचेगी। वहीं, लावा विराट V1 की कीमत 9,999 रुपये है। यह 8,999 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइज पर मिलेगा। यह स्पेशल कीमतें केवल सेल के पहले दिन के लिए हैं। विराट V1 5G को आर्य ब्लू और सोनार गोल्ड कलर्स, जबकि विराट V1 4G को नीलगिरि ब्लू और हिमालयन सिल्वर कलर्स में खरीदा जा सकेगा। कंपनी डोरस्टेप ऑफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रदान करेगी।
लावा विराट V1 5G एंड्रॉयड 16 पर चलता है, जबकि लावा विराट V1 4G वेरिएंट एंड्रॉयड 15 पर चलता है। दोनों फोन में 6.75-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले है।
5G वेरिएंट यूनिसोक T8200 प्रोसेसर पर चलता है जिसे 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन की रैम को वर्चुअली 8GB तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि ऑनबोर्ड स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। V1 4G में यूनिसोक SC9863A प्रोसेसर है। यह 4GB रैम के साथ आता है, जिसमें 4GB वर्चुअल रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज भी है।
फोटोग्राफी के लिए, विराट V1 5G और विराट V1 में AI पावर्ड डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जो 13-मेगापिक्सेल के प्राइमरी सेंसर से लैस है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए दोनों में 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।
लावा विराट V1 5G में 6,000mAh की बैटरी है, जबकि लावा विराट V1 4G वेरिएंट में 5,000mAh की बैटरी है। ये दोनों फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आते हैं।