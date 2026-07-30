₹11,999 में 5G स्मार्टफोन, सिर्फ पहली सेल में इतना सस्ता मिलेंगे ये दो फोन, टूट पड़ेंगे ग्राहक

Lava Virat V1 5G, Virat V1 4G: कीमत और ऑफर

ये दोनों फोन कल यानी 31 जुलाई से फ्लिपकार्ट और लावा वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। लावा विराट V1 5G की कीमत 12,999 रुपये है। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर कंपनी इस फोन को 11,999 रुपये में बेचेगी। वहीं, लावा विराट V1 की कीमत 9,999 रुपये है। यह 8,999 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइज पर मिलेगा। यह स्पेशल कीमतें केवल सेल के पहले दिन के लिए हैं। विराट V1 5G को आर्य ब्लू और सोनार गोल्ड कलर्स, जबकि विराट V1 4G को नीलगिरि ब्लू और हिमालयन सिल्वर कलर्स में खरीदा जा सकेगा। कंपनी डोरस्टेप ऑफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रदान करेगी।