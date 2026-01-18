8GB तक रैम वाला 5G फोन केवल 8499 रुपये में, रिपब्लिक डे सेल में तगड़ा ऑफर

बजट सेगमेंट में 8जीबी तक की रैम (4जीबी रियल + 4जीबी वर्चुअल) वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील Lava Storm Lite 5G पर दी जा रही है। आप इस फोन को कूपन डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन पर दी जा रही धाकड़ डील के बारे में।