7499 रुपये में आपका होगा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, अमेजन डील में मची लूट

बजट सेगमेंट में 8जीबी तक की रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Lava Storm Lite 5G पर दी जा रही है। फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 8जीबी तक की हो जाती है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में यह फोन 7499 रुपये में आपका हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।