lava storm lite 5g featuring up to 8gb ram available under 7500 in great indian festival 7499 रुपये में आपका होगा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, अमेजन डील में मची लूट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स7499 रुपये में आपका होगा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, अमेजन डील में मची लूट

7499 रुपये में आपका होगा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, अमेजन डील में मची लूट

यह धमाकेदार डील Lava Storm Lite 5G पर दी जा रही है। फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 8जीबी तक की हो जाती है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में यह फोन 7499 रुपये में आपका हो सकता है। 

Kumar Prashant SinghTue, 30 Sep 2025 02:41 PM
1/7

7499 रुपये में आपका होगा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, अमेजन डील में मची लूट

बजट सेगमेंट में 8जीबी तक की रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह धमाकेदार डील Lava Storm Lite 5G पर दी जा रही है। फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़कर 8जीबी तक की हो जाती है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में यह फोन 7499 रुपये में आपका हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

2/7

कीमत और डिस्काउंट

लावा का यह फोन अमेजन पर 7999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। सेल में फोन पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ फोन 7499 रुपये मे आपका हो जाएगा।

3/7

बैंक डिस्काउंट और कैशबैक

फोन पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा आप इस फोन को 399 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

4/7

एक्सचेंज ऑफर भी

लावा का यह फोन एक्सचेंज ऑफर के साथ भी आपका हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

5/7

तगड़ा प्रोसेसर और 8जीबी तक रैम

फोन 8जीबी तक की रैम (वर्चुअल रैम के साथ) से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट देखने को मिलेगा।

6/7

डिस्प्ले और कैमरा

फोन में 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमर और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

7/7

दमदार बैटरी वाला फोन

कंपनी इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी दी गई है।

LAVA Amazon Great Indian Festival Gadgets Hindi News