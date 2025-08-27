8 हजार रुपये से कम में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, कैमरा 50MP का

8 हजार रुपये से कम में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला 5G फोन, कैमरा 50MP का

कम कीमत में बेस्ट कैमरा और पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lava Storm Lite आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। फोन 8जीबी रैम (4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल) से लैस है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन की कीमत अमेजन पर 8499 रुपये है। फोन को आप ऑफर्स के साथ 8 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।