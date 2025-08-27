8 हजार रुपये से कम में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, कैमरा 50MP का

कम कीमत में बेस्ट कैमरा और पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lava Storm Lite आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। फोन 8जीबी रैम (4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल) से लैस है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन की कीमत अमेजन पर 8499 रुपये है। फोन को आप ऑफर्स के साथ 8 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।
8जीबी तक की रैम वाले लावा के इस स्मार्टफोन की कीमत अमेजन पर 8499 रुपये है। फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 7999 रुपये में आपका हो जाएगा।
फोन पर 424 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को 412 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
कंपनी इस फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
लावा का यह फोन डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर पर काम करता है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा ऑफर कर रही है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।
लावा का यह बजट फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।