lava storm lite 5g featuring up to 8gb ram and 50mp camera under rupees 8000 8 हजार रुपये से कम में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला शानदार 5G फोन, कैमरा 50MP का
कम कीमत में बेस्ट कैमरा और पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lava Storm Lite 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। 8GB तक की रैम वाला यह फोन 8 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है।

Kumar Prashant SinghWed, 27 Aug 2025 02:17 PM
8 हजार रुपये से कम में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला 5G फोन, कैमरा 50MP का

कम कीमत में बेस्ट कैमरा और पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lava Storm Lite आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। फोन 8जीबी रैम (4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल) से लैस है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन की कीमत अमेजन पर 8499 रुपये है। फोन को आप ऑफर्स के साथ 8 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं फोन

8जीबी तक की रैम वाले लावा के इस स्मार्टफोन की कीमत अमेजन पर 8499 रुपये है। फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 7999 रुपये में आपका हो जाएगा।

कैशबैक, ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर

फोन पर 424 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को 412 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

120Hz के रिफ्रेश वाला डिस्प्ले

कंपनी इस फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

प्रोसेसर और बैटरी

लावा का यह फोन डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर पर काम करता है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कम कीमत में तगड़ा कैमरा

कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा ऑफर कर रही है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा।

डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग वाला फोन

लावा का यह बजट फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

