8 हजार रुपये के कम में आपका होगा 8GB तक की रैम वाला फोन, मिलेगा 50MP कैमरा

8 हजार रुपये से कम के सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Lava Storm Lite 5G आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन साबित हो सकता है। यह फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम यानी टोटल 8जीबी तक की रैम से लैस है। इस 5G फोन में आपको शानदार कैमरा और बड़ी बैटरी भी मिलेगी। आइए जानते हैं डीटेल।