8 हजार रुपये के कम में आपका होगा 8GB तक की रैम वाला फोन, मिलेगा 50MP कैमरा

8 हजार रुपये से कम के सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Lava Storm Lite 5G आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन साबित हो सकता है। यह फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम यानी टोटल 8जीबी तक की रैम से लैस है। इस 5G फोन में आपको शानदार कैमरा और बड़ी बैटरी भी मिलेगी। आइए जानते हैं डीटेल।
लावा का यह फोन अमेजन इंडिया पर 8499 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ फोन 7999 रुपये में आपका हो जाता है।
फोन पर 424 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इसे एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
कंपनी इस फोन में 1612x720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.75 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में डाइमेंसिटी 7060 चिपसेट दे रही है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।
फोन ऐंड्र्रॉयड 15 ओएस पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।