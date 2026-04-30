12GB तक रैम वाले सस्ते और खूबसूरत 5G फोन, SALE कल से शुरू; सबसे सस्ता 9999 रुपये का

Ai+ Nova 2 5G और Ai+ Nova 2 Ultra 5G: कीमत और ऑफर

1 मई को Ai+ Nova 2 5G और Ai+ Nova 2 Ultra 5G, दोनों फोन एकबार फिर खरीदने के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर, Ai+ Nova 2 5G के बेस (4GB+64GB) वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। इसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर में खरी जा सकता है। सेल में फोन 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। दूसरी ओर, Ai+ Nova 2 Ultra 5G के बेस (6GB+128GB) वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। जबकि, इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है। इसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और रेड कलर में खरीदा जा सकता है। सेल में फोन 16,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।