SALE शुरू: ₹9999 शुरुआती कीमत में ये 12GB तक रैम वाले सस्ते 5G फोन, लिस्ट

Lava Bold N1 5G के नए 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। यह अमेजन पर शैम्पेन गोल्ड और रॉयल ब्लू कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया। लॉन्च ऑफर के तहत, खरीदार इस फोन को 11,999 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर खरीद सकते हैं। यह नया वेरिएंट उन 4GB+64GB और 4GB+128GB वेरिएंट के साथ ही उपलब्ध होगा, जो पिछले साल सितंबर में फोन के लॉन्च के बाद से भारत में उपलब्ध हैं। 64GB और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत क्रमशः 7,499 रुपये और 7,999 रुपये है।
Lava Bold N1 5G Android 15 पर चलता है और इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.75-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। डिस्प्ले में 2.5D ग्लास प्रोटेक्शन है। इसमें ऑक्टा-कोर यूनिसॉक T765 प्रोसेसर लगा है, जिसके साथ 6GB तक की रैम और 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। वर्चुअल रैम फीचर की मदद से, खाली पड़ी स्टोरेज का इस्तेमाल करके ऑनबोर्ड मेमोरी को 12GB तक बढ़ाया जा सकता है। ऑनबोर्ड स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।
Lava Bold N1 5G में AI-बेस्ड कैमरा सेटअप है, जिसमें 13-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर लगा है। इसमें 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग दी गई है। इसमें फेस अनलॉक फीचर है और ऑथेंटिकेशन के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, ब्लूटूथ, वाई-फाई 802.11 b/g/n/ac, और OTG जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। 198 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.2mm है।
Ai+ Nova 2 5G और Ai+ Nova 2 Ultra 5G, दोनों फोन एकबार फिर खरीदने के लिए उपलब्ध हो गए हैं। फ्लिपकार्ट पर, Ai+ Nova 2 5G के बेस (4GB+64GB) वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। इसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर में खरी जा सकता है। सेल में फोन 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। दूसरी ओर, Ai+ Nova 2 Ultra 5G के बेस (6GB+128GB) वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। जबकि, इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है। इसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और रेड कलर में खरीदा जा सकता है। सेल में फोन 16,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।
Ai+ Nova 2 5G और Ai+ Nova 2 Ultra 5G फोन Android 16 पर चलते हैं, जिसके ऊपर NxtQ OS दिया गया है। अल्ट्रा मॉडल में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 2,500 nits तक की पीक ब्राइटनेस देता है। वहीं, स्टैंडर्ड मॉडल में 6.745-इंच का HD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट देता है। अल्ट्रा मॉडल में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट लगा है, जिसमें 8GB तक की LPDDR4x रैम और 128GB स्टोरेज है। दूसरी ओर, Ai+ Nova 2 5G में यूनिसॉक T8200 चिपसेट है, जिसमें 6GB तक रैम और 128GB तक स्टोरेज है।
दोनों स्मार्टफोन में 6,000mAh की बैटरी लगी है। अल्ट्रा मॉडल 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं स्टैंडर्ड मॉडल 18W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अल्ट्रा मॉडल में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें सोनी IMX752 सेंसर और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी दिया गया है। दूसरी ओर, Ai+ Nova 2 5G के पिछले हिस्से पर 50-मेगापिक्सेल का सिंगल कैमरा है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 8-मेगापिक्सेल का शूटर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन धूल और पानी की छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग के साथ आते हैं।