6,749 रुपये में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन, पहली सेल कल, मिलेगी 8GB तक रैम

कीमत, कलर और पहली सेल

भारत में Lava Bold N1 5G की बिक्री कल (13 सितंबर) दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसके 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये और 128GB वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 750 रुपये की इंस्टैंट छूट पा सकते हैं, जिससे 64GB मॉडल की प्रभावी कीमत 6,749 रुपये रह जाएगी। फोन शैंपेन गोल्ड और रॉयल ब्लू कलर में उपलब्ध होगा।