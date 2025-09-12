lava bold n1 5g affordable 5g smartphone first sale live tomorrow price rs 6749 6,749 रुपये में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन, पहली सेल कल, मिलेगी 8GB तक रैम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स6,749 रुपये में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन, पहली सेल कल, मिलेगी 8GB तक रैम

6,749 रुपये में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन, पहली सेल कल, मिलेगी 8GB तक रैम

Lava Bold N1 5G Sale live: सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो लावा बोल्ड एन1 आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इस फोन की पहली सेल कल यानी 13 सितंबर से शुरू होने जा रही है। फोन 7,000 रुपये से कम में मिलेगा। चलिए एक नजर डालते हैं कीमत, ऑफर और फीचर्स पर...

Arpit SoniFri, 12 Sep 2025 06:04 PM
1/6

कीमत, कलर और पहली सेल

भारत में Lava Bold N1 5G की बिक्री कल (13 सितंबर) दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसके 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये और 128GB वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 750 रुपये की इंस्टैंट छूट पा सकते हैं, जिससे 64GB मॉडल की प्रभावी कीमत 6,749 रुपये रह जाएगी। फोन शैंपेन गोल्ड और रॉयल ब्लू कलर में उपलब्ध होगा।

2/6

डिस्प्ले

फोन में 6.75-इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है। फोन के बैक पर ग्लोसी डिजाइन मिलता है।

3/6

प्रोसेसर

फोन यूनिसोक T765 प्रोसेसर से लैस है और एंड्रॉयड 15 पर चलता है। फोन में स्टैंडर्ड 4GB रैम और 128GB तक स्टोरेज है। फोन में 4GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। माइक्रोएसडी कार्ड के स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और दो साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में कोई फालतू ऐप प्री-इंस्टॉल नहीं मिलेगा।

4/6

फोटोग्राफी

फोन में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और एक सेकेंडरी कैमरा है। यह पोर्ट्रेट, नाइट, प्रो और स्लो मोशन जैसे मोड्स के साथ आता है और 4K/30fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5-मेगापिक्सेल का कैमरा मिलता है।

5/6

बैटरी

फोन में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी है। इसके साथ बॉक्स में 10W चार्जर मिलता है।

6/6

अन्य खास फीचर्स

फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, ओटीजी और यूएसबी टाइप-सी शामिल हैं। सेफ्टी के लिए फोन में फेस अनलॉक और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है।

Gadgets Hindi News LAVA Amazon Amazon Sale