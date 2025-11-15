आते ही छा जाएगा Lava Agni 4 5G, इसमें आईफोन जैसा एक्शन बटन, डिस्प्ले भी दमदार

स्टील जैसी मजबूत बिल्ड

फोन में मैट एजी ग्लास बैक और अल्ट्रा-स्लिम 1.7 मिमी बेजेल्स के साथ सटीक रूप से डिजाइन किया गया एल्युमीनियम अलॉय मेटल फ्रेम मिलेगा। टीओआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फोन सुपर एंटी-ड्रॉप डायमंड फ्रेम स्ट्रक्चर, IP64 रेटेड बिल्ड, 1 घंटे तक बारिश में टिके रहने की क्षमता और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आएगा। इसमें गीले हाथों से इस्तेमाल के लिए वेट-टच कंट्रोल भी मिलेगा।