आखिरी मौका! बस एक मिनट में चेक करें आपका PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं? वरना कल से बंद होगा Pan Card

अगर आपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को आधार-PAN लिंक की आखिरी तारीख तय की है। इसका मतलब है कि अगर आपने समय रहते अपना PAN कार्ड आधार नंबर से नहीं जोड़ा, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो सकता है। एक निष्क्रिय PAN का मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, बैंक में कुछ लेन-देन मुश्किल हो सकते हैं या कई तरह के वित्तीय काम प्रभावित हो सकते हैं।
खुशखबरी यह है कि आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं, और वह भी तीन आसान तरीकों से वेबसाइट पर, SMS के जरिए, या मोबाइल-फ्रेंडली ई-फाइलिंग पोर्टल से। इन तरीकों से आप सिर्फ एक-दो मिनट में अपना लिंक स्टेटस देख सकते हैं।
सरकार के नियम के मुताबिक, PAN (Permanent Account Number) और Aadhaar (आधार कार्ड) को आपस में जोड़ना अब अनिवार्य है। यह आयकर विभाग की कोशिश है कि टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता आए और एक ही व्यक्ति के लिए एक से ज़्यादा PAN न बने। अगर आपने यह लिंक नहीं किया, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (inoperative) माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कई वित्तीय और टैक्स सम्बंधित कामों में आपको परेशानी हो सकती है।
सबसे आसान तरीका है Income Tax e-filing पोर्टल की वेबसाइट पर जाना: 1. सबसे पहले अपना मोबाइल या कंप्यूटर खोलें। 2. Income Tax e-filing वेबसाइट खोलें। 3. Quick Links में “Link Aadhaar Status” का विकल्प ढूंढें। 4. अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर भरें। 5. Submit पर क्लिक करते ही आपका लिंक स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। यह तरीका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसके लिए आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। बस Aadhaar और PAN नंबर भर दें और स्टेटस चेक करें।
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो इसका SMS तरीका सबसे आसान है: अपने मोबाइल में SMS खोलें। Message में लिखें: UIDPAN <12 अंकों का Aadhaar> <10 अंकों का PAN> इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। थोड़ी देर बाद आपको लिंक स्टेटस का SMS वापस मिल जाएगा। उदाहरण: UIDPAN 123412341234 ABCDE1234F यह तरीका उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा कम है।
Income Tax की वेबसाइट मोबाइल-फ्रेंडली है, यानी आप इसे सीधे अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र से भी खोल सकते हैं। बस वही “Link Aadhaar Status” विकल्प चुनें और स्टेप्स फॉलो करें। इसे कोई अलग ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती।
अगर चेक करने पर पता चलता है कि आपका PAN और Aadhaar लिंक नहीं है, तो आप नीचे दिए आसान स्टेप्स से तुरंत लिंक कर सकते हैं: 1. Income Tax e-filing पोर्टल पर जाएं। 2. “Link Aadhaar” विकल्प चुनें। 3. Aadhaar नंबर और PAN नंबर डालें। 4. OTP के जरिये वेरिफाई करें। 5. Submit करें और स्टेटस फिर से चेक करें। कई cases में Aadhaar या PAN की जानकारी में मिसमैच होने पर लिंक नहीं होता है ऐसे में सही डिटेल्स अपडेट करवाना जरूरी है।