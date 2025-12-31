आखिरी मौका! बस एक मिनट में चेक करें आपका PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं? वरना कल से बंद होगा Pan Card

How to Check Aadhaar-PAN Link Status:

अगर आपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को आधार-PAN लिंक की आखिरी तारीख तय की है। इसका मतलब है कि अगर आपने समय रहते अपना PAN कार्ड आधार नंबर से नहीं जोड़ा, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो सकता है। एक निष्क्रिय PAN का मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, बैंक में कुछ लेन-देन मुश्किल हो सकते हैं या कई तरह के वित्तीय काम प्रभावित हो सकते हैं।