सिर्फ आज मौका! पूरे ₹30,000 सस्ता मिल रहा Samsung का AI फीचर्स, 50MP कैमरा, 7 साल नया रहने वाला सुपरफोन

Samsung फैंस के पास पॉपुलर फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S24 FE को बेहद सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका है। क्योंकि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Samsung Galaxy S24 FE की कीमत में भारी कटौती की है। यह सेल आज 20 अक्टूबर को खत्म हो रही है। यह फोन सेल में 30,000 रुपए तक सस्ता मिल रहा है।
Galaxy S24 FE कंपनी का ऐसा प्रीमियम फोन है जिसमें AI कैमरा फीचर्स, 7 साल के एंड्रॉयड अपडेट, और फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस दी गई है। यह ऑफर उन यूजर्स के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है जो Samsung का एक पावरफुल फोन खरीदना चाहते थे लेकिन बजट के कारण रुक गए थे। आगे जानिये फोन पर मिलने वाले शानदार ऑफर्स के बारे में:
Samsung ने Galaxy S24 FE को पिछले लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती कीमत ₹59,999 रखी गई थी। लेकिन अब कंपनी ने दिवाली ऑफर के तहत इसकी कीमत में ₹30,000 तक की कटौती कर दी है। छूट के बाद फोन की प्रभावी कीमत लगभग ₹29,999 तक पहुंच गई है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसे फायदे भी यूजर्स को मिल रहे हैं।
अगर आप Amazon से यह फोन खरीदते हैं, तो पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर ₹10,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। इस तरह कुल मिलाकर Galaxy S24 FE अब बहुत ही पॉकेट-फ्रेंडली प्राइस पर मिल रहा है, जो फ्लैगशिप फीचर्स चाहने वालों के लिए बेस्ट डील साबित हो सकता है।
Galaxy S24 FE में Samsung ने Galaxy AI फीचर्स को शामिल किया है जो इसे स्मार्टफोन मार्केट में एक लेवल ऊपर ले जाता है। इन फीचर्स में शामिल हैं: Circle to Search, Live Translate, Note Assist और Transcript Assist की सुविधा। ये सारे फीचर्स Galaxy S24 सीरीज से लिए गए हैं, यानी अब यूजर्स को वही प्रीमियम AI एक्सपीरियंस कम दाम में मिल रहा है।
Galaxy S24 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 8MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 10MP का फ्रंट कैमरा है। यह कैमरा सेटअप फोटोग्राफी लवर्स के लिए शानदार है क्योंकि इसमें AI आधारित फोटो एन्हांसमेंट और नाइटग्राफी मोड्स भी हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 8K सपोर्ट और Super HDR की सुविधा दी गई है।
परफॉर्मेंस की बात करें तो Galaxy S24 FE में Exynos 2400 प्रोसेसर दिया गया है जो पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट दोनों है। इसके साथ 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है। गेमिंग और मल्टीटास्किंग में यह फोन बेहद स्मूथ चलता है।
फोन में 6.4 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो Galaxy S24 FE में 4,500mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Samsung ने इस फोन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए 7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है। यानी यह फोन 2032 तक अपडेटेड रहेगा। यह फीचर इसे मार्केट में बाकी सभी ब्रांड्स से अलग बनाता है क्योंकि इतने लंबे सपोर्ट की गारंटी बहुत कम कंपनियां देती हैं।