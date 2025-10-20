सिर्फ आज मौका! पूरे ₹30,000 सस्ता मिल रहा Samsung का AI फीचर्स, 50MP कैमरा, 7 साल नया रहने वाला सुपरफोन

50MP का धमाकेदार कैमरा

Galaxy S24 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 8MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 10MP का फ्रंट कैमरा है। यह कैमरा सेटअप फोटोग्राफी लवर्स के लिए शानदार है क्योंकि इसमें AI आधारित फोटो एन्हांसमेंट और नाइटग्राफी मोड्स भी हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 8K सपोर्ट और Super HDR की सुविधा दी गई है।