आखिरी मौका, सबसे कम कीमत में लें OnePlus, Samsung समेत ये 5 फोन, खत्म हो रही सेल

Realme narzo 100 Lite 5G

सेल में यह फोन 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 7000mAh बैटरी है। दावा है कि 50 फीसदी बैटरी में भी फोन 70 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 393 घंटे का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। फोन में 6 साल तक बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन में 14GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। फोन में डाइमेंसिटी 7400 अपेक्स प्रोसेसर मिलता है। फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।