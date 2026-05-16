आखिरी मौका, सबसे कम कीमत में लें OnePlus, Samsung समेत ये 5 फोन, खत्म हो रही सेल

सेल में यह फोन 15,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh बैटरी है। फोन IP64 प्रो रेटिंग और मिलिट्री ग्रेड MIL-STD 810H प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में 18GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।
सेल में यह फोन 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी है। इसमें 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 प्रोसेसर मिलता है। फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।
सेल में यह फोन 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में डाइमेंसिटी 7400 अपेक्स प्रोसेसर मिलता है। फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।
सेल में यह फोन 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 7000mAh बैटरी है। दावा है कि 50 फीसदी बैटरी में भी फोन 70 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 393 घंटे का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। फोन में 6 साल तक बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन में 14GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। फोन में डाइमेंसिटी 7400 अपेक्स प्रोसेसर मिलता है। फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।
सेल में यह फोन 14,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है। यह फोन 6 ओएस अपग्रेड के लिए एलिजिबल है। फोन केवल 7.5 एमएम स्लिम प्रोफाइल के साथ आता है। फोन में 5000mAh बैटरी है।