₹4000 सस्ता हुआ Motorola का गिरने-भीगने से खराब नहीं होने वाला 32MP सेल्फी कैमरा फोन, कल तक खरीदें ₹18,999 में

Motorola Edge 60 Fusion at Massive Discount

मोबाइल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है Motorola Edge 60 Fusion पर Flipkart ने एक जबरदस्त ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत यह 4000 रुपए तक सस्ते मिल रहा है। यदि आप एक मिड-रेंज, लेकिन हाई क्वालिटी स्मार्टफोन की तलाश में थे, तो यह मौका स्किप नहीं करना चाहिए। डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में, ध्यान दें कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2 अक्टूबर यानी कल खत्म होने वाली है।