₹4000 सस्ता हुआ Motorola का गिरने-भीगने से खराब नहीं होने वाला 32MP सेल्फी कैमरा फोन, कल तक खरीदें ₹18,999 में

मोबाइल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है Motorola Edge 60 Fusion पर Flipkart ने एक जबरदस्त ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत यह 4000 रुपए तक सस्ते मिल रहा है। यदि आप एक मिड-रेंज, लेकिन हाई क्वालिटी स्मार्टफोन की तलाश में थे, तो यह मौका स्किप नहीं करना चाहिए। डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में, ध्यान दें कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2 अक्टूबर यानी कल खत्म होने वाली है।
Flipkart की BBD सेल में Motorola Edge 60 Fusion का 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट सिर्फ 18,999 रुपये में 4000 रुपये के डिस्काउंट के बाद बेचा जा रहा है।
बता दें कि Motorola Edge 60 Fusion फोन 22,999 रुपए में लॉन्च हुआ है। लेकिन अभी यह फोन फ्लिपकार्ट की BBD सेल में 2000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 20,999 रुपए में लिस्टेड है। बैंक छूट के साथ 2000 रुपए का ऑफ मिलेगा जिससे कीमत कम हो जाएगी।
आईसीआईसीआई, Axis और कई चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे टोटल छूट 4000 रुपये की हो जाएगी और आप 18,999 रुपये में फोन को खरीद पाएंगे। अगर आप एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाते हैं तो इस फोन पर 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का लाभ पा सकते हैं।
Motorola Edge 60 Fusion में कर्व्ड AMOLED / pOLED / 1.5K डिस्प्ले मिलता है, जो देखने में आकर्षक और प्रीमियम लगता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस और कलर वेरिफिकेशन (Pantone वगैरा) हैं। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो बहुत अधिक रखा गया है। Edge 60 Fusion में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट होने की रिपोर्ट है।
इस फोन में 50MP का मुख्य कैमरा मिलता है, जिसमें OIS (Optical Image Stabilization) शामिल है, जिससे हिलने-डुलने पर भी तस्वीरें साफ़ आती हैं। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है। सेल्फी (front) कैमरा 32MP का है।
फोन में 5500mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग सपोर्ट के रूप में 68W Turbo Power चार्जर मिलता है। फोन को IP68 / IP69 रेटिंग मिली है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है। इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। सॉफ्टवेयर का आधार Android 15 है।
फोन में Moto AI और अन्य स्मार्ट ट्विक्स (UI अनुभव, AI फीचर्स) जोड़े गए हैं। डुअल स्टेरियो स्पीकर और Dolby Atmos सपोर्ट हो सकता है।