सिर्फ 1 रुपये में महीने भर FREE कॉलिंग और इंटरनेट, ये मौका फिर नहीं मिलेगा; चूके तो देने पड़ेंगे ज्यादा पैसे

Last chance to buy BSNL Rs 1 Plan

BSNL ने न्यू इयर को और खास बनाते हुए अपने ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज़ दिया है। कंपनी ने ‘New Year’ नाम से ऐसा स्पेशल प्लान पेश किया है, जिसकी कीमत महज 1 रुपये रखी गई है। इस सस्ते से रिचार्ज में यूजर्स को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS का फायदा मिल रहा है। हालांकि यह ऑफर ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसलिए अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो देर करना भारी पड़ सकता है।