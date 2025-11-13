5 रुपये रोज में पूरे साल 730GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS पाने का आखिरी मौका, 5 दिन बाद खत्म हो रहा Plan

BSNL Samman Plan के फायदे

BSNL का Samman Plan एक ऐसा वार्षिक (Yearly) प्रीपेड प्लान है जिसे खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो हर महीने रिचार्ज करने से परेशान रहते हैं। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरा साल यानी 365 दिन तक आपका मोबाइल एक्टिव रहता है। इस प्लान की कीमत 1812 रुपये है। अगर आप इसे रोज के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 5 रुपये प्रति दिन आता है।