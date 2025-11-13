5 रुपये रोज में पूरे साल 730GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS पाने का आखिरी मौका, 5 दिन बाद खत्म हो रहा Plan

देश की एक प्रमुख सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने हाल ही में एक सालभर की वैधता वाला प्लान लॉन्च किया था जिसे उन्होंने “Samman Plan” नाम दिया है। यह प्लान खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस प्लान में बहुत सस्ते में 365 दिन तक रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, देशभर अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS प्रति दिन और फ्री SIM शामिल था। जानें प्लान की डिटेल्स:
BSNL का Samman Plan एक ऐसा वार्षिक (Yearly) प्रीपेड प्लान है जिसे खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो हर महीने रिचार्ज करने से परेशान रहते हैं। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरा साल यानी 365 दिन तक आपका मोबाइल एक्टिव रहता है। इस प्लान की कीमत 1812 रुपये है। अगर आप इसे रोज के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 5 रुपये प्रति दिन आता है।
इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2GB तक हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा दिया जाता है। 2GB डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट चलता रहेगा, बस स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। यानी पूरे साल आपको 730GB डेटा मिलेगा जो सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप, यूट्यूब, या वीडियो कॉलिंग के लिए काफी है।
BSNL ने इस प्लान में देशभर के सभी नेटवर्क (जैसे Jio, Airtel, Vi, MTNL) पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी है। इसका मतलब है कि आपको कॉल करने के लिए अलग से बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा लोकल और STD दोनों कॉल्स पर लागू है। हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है
नए ग्राहकों को इस प्लान के साथ फ्री SIM कार्ड दिया जा रहा है। इसे BSNL के नजदीकी कस्टमर सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एक्टिव किया जा सकता है। इसमें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता।
BSNL ने साफ किया है कि यह Samman Plan एक लिमिटेड टाइम ऑफर के तौर पर लॉन्च किया गया था और इसकी आखिरी तारीख बहुत नजदीक है। यह ऑफर सिर्फ एक हफ्ते से भी कम समय तक यानी 18 नवंबर 2025 तक ही उपलब्ध रहेगा। इस तारीख के बाद या तो प्लान बंद हो सकता है, या इसकी कीमत और बेनिफिट्स में बदलाव किए जा सकते हैं।
इसलिए अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नजदीकी BSNL सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल (bsnl.co.in या My BSNL App) पर जाकर इसे एक्टिव करवा लें। कई यूजर्स ने बताया है कि ऑनलाइन बुकिंग और eKYC प्रोसेस के जरिए यह प्लान कुछ ही मिनटों में एक्टिव हो जाता है।