Motorola के फोन खरीदने का शानदार मौका, ₹13999 से शुरू कीमत, 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले फोन इन 5 फोन्स पर छूट

4. Motorola G77 Power

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में Motorola G77 Power फोन 21,249 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। Moto G77 Power में 6.72 इंच का Full HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर मिलता है। कैमरे की बात करें तो Motorola Moto G77 Power में 50MP का Sony LYTIA 600 मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर 59 घंटे तक चल सकती है। फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिला है।