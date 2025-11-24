Black Friday Sale में ₹6000 सस्ता हुए Motorola के 50MP सेल्फी कैमरा वाले 3 वाटरप्रूफ Phones, गिरने पर भी चलेंगे टका-टक

Motorola Edge 50 5G के खास फीचर्स

Motorola Edge 50 5G एक पावरफुल और स्टाइलिश स्मार्टफोन है, जिसमें 6.7-इंच का pOLED डिस्प्ले है जिसकी रिफ्रेश रेट 120 Hz है और ब्राइटनेस 1600 निट तक जाती है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE प्रोसेसर के साथ आता है। कैमरा की बात करें तो यह फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 50MP मुख्य + 13MP अल्ट्रा-वाइड + 10MP टेलीफोटो सेंसर के साथ आता है, और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा है। सुरक्षा के लिए इसमें इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह IP68 वॉटर-डस्ट रेसिस्टेंस से लैस है।