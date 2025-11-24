Black Friday Sale में ₹6000 सस्ता हुए Motorola के 50MP सेल्फी कैमरा वाले 3 वाटरप्रूफ Phones, गिरने पर भी चलेंगे टका-टक

अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कैमरा, परफॉर्मेंस और टिकाऊपन तीनों में बेहतरीन हो, तो Motorola के ये स्मार्टफोन्स आपको फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में 6000 रुपए तक सस्ते मिलेंगे। कंपनी के 5G फोन 50MP के शार्प सेल्फी कैमरा, दमदार बैटरी और IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे यह हर मौसम में बिना रुकावट काम करते हैं।
Motorola के ये स्मार्टफोन्स न सिर्फ बारिश में आराम से चलते हैं, बल्कि गिरने या हल्के झटकों से भी जल्दी खराब नहीं होते। फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में मोटोरोला के ये फोन्स: Motorola G96 5G, Motorola Edge 50 Pro 5G, Motorola Edge 50 5G शामिल हैं।
मोटोरोला का यह फोन ब्लैक फ्राइडे सेल में 6000 रुपये की सीधी छूट पर बेचा जा रहा है। बता दें कि यह फोन 27999 रुपए में लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी सेल में यह फ्लिपकार्ट पर 21,999 रुपये में बेचा जा रहा है।
Motorola Edge 50 5G एक पावरफुल और स्टाइलिश स्मार्टफोन है, जिसमें 6.7-इंच का pOLED डिस्प्ले है जिसकी रिफ्रेश रेट 120 Hz है और ब्राइटनेस 1600 निट तक जाती है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE प्रोसेसर के साथ आता है। कैमरा की बात करें तो यह फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 50MP मुख्य + 13MP अल्ट्रा-वाइड + 10MP टेलीफोटो सेंसर के साथ आता है, और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा है। सुरक्षा के लिए इसमें इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह IP68 वॉटर-डस्ट रेसिस्टेंस से लैस है।
मोटोरोला का प्रीमियम मिड-रेंजर स्मार्टफोन एज 50 प्रो का बेस वैरिएंट 31,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। लेकिन फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में 6029 रुपए के प्राइस कट के बाद 25,970 रुपए में ख़रीदा जा सकता है।
फोन 6.7-इंच 1.5K pOLED कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट है। कैमरा सेटअप में 50MP + 13MP + 10MP ट्रिपल रियर कैमरे और 50MP का फ्रंट कैमरा शामिल है। फोन में 4,500mAh की बैटरी है और 125W की ब्लास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जिससे बहुत कम समय में चार्जिंग होती है।
Moto के इस बजट फोन का 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट 17,999 रूपये में लॉन्च हुआ है। अब यह फोन फ्लिपकार्ट की सेल में 15,999 रुपए में बेचा जा रहा है।
Moto G96 5G में 6.67-इंच का 144Hz pOLED डिस्प्ले है, साथ में Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट, 8GB RAM और 128/256GB स्टोरेज विकल्प। इसमें IP68 वॉटर-डस्ट रेसिस्टेंस भी है, जो इसे टिकाऊ बनाता है। इसके कैमरे में 50MP Sony LYT-700C मेन सेंसर और 8MP अल्ट्रावाइड है, और सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा है। इसकी 5500mAh बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।