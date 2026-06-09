आखिरी मौका! ₹17,000 तक सस्ते मिल रहे OnePlus के 7 तगड़े AI फीचर्स वाले वाटरप्रूफ फोन; कल खत्म हो रही Sale

OnePlus 13 पर सबसे बड़ी बचत का मौका

प्रीमियम फ्लैगशिप OnePlus 13 फोन 69,999 रुपए में लॉन्च किया गया है, लेकिन सेल के दौरान कंपनी इस पर 12,000 रुपए का सीधा डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 5,000 रुपए का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कुल मिलाकर इस फोन पर 17,000 रुपए तक की बचत की जा सकती है। सभी ऑफर्स का फायदा लेने के बाद OnePlus 13 की प्रभावी कीमत घटकर सिर्फ 52,999 रुपए रह जाती है।