आखिरी मौका! ₹12,748 में खरीदें 7000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा, गदर स्पीकर वाला टॉप सेलिंग 5G फोन, कल खत्म हो रही Sale

सेल में मिल रही बम्पर छूट

Realme Narzo 90x 5G को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसका 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,999 रुपए में और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 15,499 रुपए की कीमत पर पेश किया गया है। लेकिन सेल में दोनों वैरिएंट पर 1250 रुपए की छूट दी जा रही है। जिसके बाद बेस वेरिएंट को सिर्फ ₹12,748 में खरीदा जा सकता है। कलर ऑप्शन्स की बात करें तो फोन को Nitro Blue और Flash Blue रंगों में पेश किया गया है, जो इसे एक स्पोर्टी और यूथ-फ्रेंडली लुक देते हैं।