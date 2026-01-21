Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सआखिरी मौका! ₹12,748 में खरीदें 7000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा, गदर स्पीकर वाला टॉप सेलिंग 5G फोन, कल खत्म हो रही Sale

आखिरी मौका! ₹12,748 में खरीदें 7000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा, गदर स्पीकर वाला टॉप सेलिंग 5G फोन, कल खत्म हो रही Sale

7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5G फीचर्स के साथ सस्ते में Realme Narzo 90x 5G खरीदने का आखिरी मौका है। रिपब्लिक डे सेल में इसे डिस्काउंट में खरीदने का ऑफर कल तक ही है।

Himani GuptaJan 21, 2026 02:27 pm IST
1/6

Realme Narzo 90x 5G at Biggest Discount

अगर आप Realme Narzo 90x 5G को सबसे सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं। तो अमेजन की रिपब्लिक डे सेल में यह फोन 13000 रुपए से कम में बेचा जा रहा है। लेकिन Amazon सेल के दौरान यह टॉप सेलिंग 5G फोन भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ध्यान दे कि अमेजन की रिपब्लिक डे सेल कल खत्म होने वाली है। आइये डिटेल में जानते हैं इस डील के बारे में:

2/6

सेल में मिल रही बम्पर छूट

Realme Narzo 90x 5G को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसका 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,999 रुपए में और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 15,499 रुपए की कीमत पर पेश किया गया है। लेकिन सेल में दोनों वैरिएंट पर 1250 रुपए की छूट दी जा रही है। जिसके बाद बेस वेरिएंट को सिर्फ ₹12,748 में खरीदा जा सकता है। कलर ऑप्शन्स की बात करें तो फोन को Nitro Blue और Flash Blue रंगों में पेश किया गया है, जो इसे एक स्पोर्टी और यूथ-फ्रेंडली लुक देते हैं।

3/6

बैटरी और चार्जिंग

Narzo 90x में 7000mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन से ज़्यादा उपयोग के लिए पर्याप्त है। इसे भारी गेमिंग, वीडियो प्लेबैक और 5G ब्राउज़िंग के साथ लंबे समय तक चलाया जा सकता है। साथ ही फोन 60W Fast Charge को सपोर्ट करता है, जो बैटरी को कम समय में तेजी से चार्ज करता है और बैटरी एंग्जायटी को खत्म करता है।

4/6

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

Realme Narzo 90x 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ रोज़मर्रा के काम, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और हल्की गेमिंग को अच्छी तरह संभाल सकता है। फोन Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 पर चलता है।

5/6

दमदार कैमरा

Narzo 90x 5G में पीछे की तरफ 50MP प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो डिटेल-रिच फोटो और बेहतर कलर रिप्रोडक्शन देता है। आगे की तरफ 8MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पर्याप्त है। AI-इनेबल वाले मोड से फोटो एडिटिंग और सुधार भी आसान होता है।

6/6

कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स

Realme Narzo 90x 5G में Dual 5G SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 और USB-C पोर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स हैं। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी शामिल है। सुरक्षा के लिहाज से भी Realme Narzo 90x 5G काफी मजबूत है। इस फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी, धूल और कठिन हालात में भी सुरक्षित रहता है।

