कॉलिंग वाले जियो के तीन बेहद किफायती प्लान, कीमत ₹75 से ₹125 के बीच, जियो टीवी फ्री

जियो के बेहद किफायती प्रीपेड प्लान की तलाश में हैं, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये प्रीपेड प्लान JioPhone प्राइमा के है। इन प्लान की कीमत 75 रुपये से 125 रुपये के बीच है। इन प्लान में आपको 28 दिन तक की वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही ये प्लान डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करते हैं। इनमें कंपनी जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
जियो फोन प्राइमा के इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 100एमबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा।
50 फ्री एसएमएस वाले इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो फोन प्राइमा के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 100एमबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा।
50 फ्री एसएमएस वाले इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो फोन प्राइमा के इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 0.5जीबी डेटा दे रही है।
300 फ्री एसएमएस वाले इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर कर रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।