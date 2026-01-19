कॉलिंग वाले जियो के तीन बेहद किफायती प्लान, कीमत 75 से 125 के बीच, जियो टीवी फ्री

जियो के बेहद किफायती प्रीपेड प्लान की तलाश में हैं, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये प्रीपेड प्लान JioPhone प्राइमा के है। इन प्लान की कीमत 75 रुपये से 125 रुपये के बीच है। इन प्लान में आपको 28 दिन तक की वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही ये प्लान डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करते हैं। इनमें कंपनी जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।