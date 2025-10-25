Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सजियो होम के तीन सबसे किफायती प्लान, 1000GB हाई-स्पीड डेटा, ओटीटी भी फ्री

जियो होम के तीन सबसे किफायती प्लान, 1000GB हाई-स्पीड डेटा, ओटीटी भी फ्री

इन प्लान की शुरुआती कीमत 599 रुपये है। इन प्लान में कंपनी 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर कर रही है। ये प्लान फ्री टीवी चैनल और ओटीटी ऐप्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghSat, 25 Oct 2025 01:38 PM
1/7

जियो होम के सबसे अफोर्डेबल प्लान, 1000GB हाई-स्पीड डेटा, ओटीटी भी फ्री

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप हाई-स्पीड इंटरनेट और खूब सारा डेटा ऑफर करने वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के पास आपके लिए तीन बेहद जबर्दस्त और अफोर्डेबल प्लान मौजूद हैं। इन प्लान की शुरुआती कीमत 599 रुपये है। इन प्लान में कंपनी 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर कर रही है। ये प्लान फ्री टीवी चैनल और ओटीटी ऐप्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

जियो होम का 599 रुपये वाला प्लान

कंपनी इस प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए 30Mbps की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। प्लान में आपको फ्री वॉइस कॉलिंग भी मिलेगी।

3/7

800 से ज्यादा टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

यह प्लान 800 से ज्यागा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। साथ ही इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत टोटल 11 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।

4/7

जियो होम का 899 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। प्लान में कंपनी 1000जीबी हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा ऑफर कर रही है।

5/7

800 से ज्यादा टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

यह प्लान 800 से ज्यागा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। साथ ही इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 समेत टोटल 11 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।

6/7

जियो होम का 1199 रुपये वाला प्लान

यह प्लान भी 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको टोटल 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। प्लान फ्री वॉइस कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।

7/7

800 से ज्यादा टीवी चैनल और 15 ओटीटी फ्री

यह प्लान 800 से ज्यादा टीवी चैनल और 15 ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस के साथ आता है, जिसमें नेटफ्लिक्स (बेसिक), अमेजन प्राइम लाइट और जियो हॉटस्टार भी शामिल हैं।

Jio Gadgets Hindi News