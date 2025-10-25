जियो होम के तीन सबसे किफायती प्लान, 1000GB हाई-स्पीड डेटा, ओटीटी भी फ्री

जियो होम के सबसे अफोर्डेबल प्लान, 1000GB हाई-स्पीड डेटा, ओटीटी भी फ्री

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप हाई-स्पीड इंटरनेट और खूब सारा डेटा ऑफर करने वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो होम के पास आपके लिए तीन बेहद जबर्दस्त और अफोर्डेबल प्लान मौजूद हैं। इन प्लान की शुरुआती कीमत 599 रुपये है। इन प्लान में कंपनी 100Mbps तक की स्पीड और 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर कर रही है। ये प्लान फ्री टीवी चैनल और ओटीटी ऐप्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।