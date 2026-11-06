Jio का दिवाली गिफ्ट! 10 महीने के पैसे देकर 15 महीने चलाएं Wi-Fi, एक मिस्ड कॉल से मिलेगा फायदा

Reliance Jio अपने वाई-फाई यूजर्स JioHome ग्राहकों के लिए खास दिवाली फेस्टिव ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 10 महीने का रिचार्ज कराने पर पूरे 5 महीने की अतिरिक्त सर्विस मुफ्त मिलेगी। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद आप कुल 15 महीने तक JioHome की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस ऑफर का फायदा लेने के लिए ग्राहकों को किसी स्टोर पर जाने या लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक खास नंबर पर मिस्ड कॉल देनी होगी। कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस ऑफर की जानकारी दी है।
यह ऑफर मौजूदा JioHome ग्राहकों के लिए है। वहीं, नए ग्राहकों के लिए भी कंपनी एक अलग डील दे रही है, जिसमें 2 महीने के प्लान के साथ 1 महीने की अतिरिक्त सर्विस मिल रही है। ऐसे में अगर आप JioHome का इस्तेमाल करते हैं या नया कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो दोनों ऑफर्स की जानकारी आपके काम आ सकती है। आइए जानते हैं इनकी पूरी डिटेल।
दिवाली सेलिब्रेशन ऑफर के तहत Jio ने यूजर्स के लिए खास प्लान पेश किया है। इसमें हर महीने 666 रुपये के हिसाब से 10 महीने का JioHome रिचार्ज कराने पर यूजर्स को कुल 15 महीने तक अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का फायदा मिलेगा। यानी 10 महीने के रिचार्ज के बाद अगले 5 महीने तक Wi-Fi और एंटरटेनमेंट सर्विस का लाभ बिना किसी अतिरिक्त पेमेंट के उठा सकेंगे।
Step 1: सबसे पहले अपने फोन में वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें, जो आपके JioHome कनेक्शन के साथ रजिस्टर्ड है। अब अपने फोन से 8219582195 नंबर डायल करें। इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल दें।
इसके बाद Jio की ओर से आपके मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। मैसेज में दिए गए रूल्स के अनुसार आगे प्रोसेस फॉलो करें।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप इस ऑफर के तहत मिलने वाले 5 महीने के अतिरिक्त फायदे का क्लेम कर सकेंगे। ध्यान रखें कि मिस्ड कॉल उसी मोबाइल नंबर से देनी है, जो JioHome अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। किसी दूसरे नंबर से कॉल करने पर ऑफर का फायदा मिलने की पुष्टि नहीं है।
अगर आप अभी JioHome का इस्तेमाल नहीं करते हैं और नया Wi-Fi कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए भी कंपनी ने एक अलग ऑफर पेश किया है। इस डील के तहत नए ग्राहकों को 2 महीने के JioHome प्लान के साथ 1 महीने की अतिरिक्त सर्विस मुफ्त मिल रही है। यानी ग्राहक 2 महीने का प्लान लेकर कुल 3 महीने तक सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑफर में 100Mbps इंटरनेट स्पीड वाला प्लान शामिल है। इसकी कीमत 2,122 रुपये है।
JioHome को कंपनी सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के तौर पर पेश नहीं करती है। इसमें ग्राहकों को इंटरनेट के साथ लाइव टीवी चैनल और OTT ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घर के अलग-अलग सदस्य अपनी पसंद के हिसाब से इंटरनेट और मनोरंजन का फायदा उठा सकते हैं।