Jio का दिवाली गिफ्ट! 10 महीने के पैसे देकर 15 महीने चलाएं Wi-Fi, एक मिस्ड कॉल से मिलेगा फायदा

Jio Diwali Offer

Reliance Jio अपने वाई-फाई यूजर्स JioHome ग्राहकों के लिए खास दिवाली फेस्टिव ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 10 महीने का रिचार्ज कराने पर पूरे 5 महीने की अतिरिक्त सर्विस मुफ्त मिलेगी। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद आप कुल 15 महीने तक JioHome की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस ऑफर का फायदा लेने के लिए ग्राहकों को किसी स्टोर पर जाने या लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक खास नंबर पर मिस्ड कॉल देनी होगी। कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस ऑफर की जानकारी दी है।