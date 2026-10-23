ये हैं Jio, Airtel और BSNL के सबसे सस्ते Wi-Fi प्लान, ₹399 से शुरू कीमत, जानें किसमें मिलेगी ज्यादा स्पीड

Jio vs Airtel vs BSNL: तीनों प्लान में क्या-क्या हैं अंतर

इन तीनों प्लान की तुलना करें, तो BSNL के 499 रुपए वाले प्लान में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलती है, बीएसएनएल में 60Mbps तक की स्पीड मिलती है। यानी स्पीड में 20 से 30 Mbps तक का अंतर है। इसके साथ मिलने वाली IFTV सुविधा उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो इंटरनेट के साथ टीवी चैनल भी देखना चाहते हैं। वहीं Airtel में Adobe Express Premium और Google One जैसी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरी ओर, Jio के प्लान की खासियत फ्री वॉइस कॉलिंग है।