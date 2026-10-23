ये हैं Jio, Airtel और BSNL के सबसे सस्ते Wi-Fi प्लान, ₹399 से शुरू कीमत, जानें किसमें मिलेगी ज्यादा स्पीड

घर में Wi-Fi लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि Jio, Airtel या BSNL में से किस कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना सही रहेगा? बता दें कि तीनों कंपनियां अलग-अलग कीमत और इंटरनेट स्पीड वाले प्लान पेश करती हैं। ऐसे में सिर्फ कम कीमत देखकर प्लान चुनना सही नहीं रहता है। आइए आपको बताते हैं कि तीनों कंपनियों के सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान में क्या मिलता है और चेक करें की आपके लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है।
सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान की इस लिस्ट में Jio का ब्रॉडबैंड प्लान 399 रुपए से शुरू होता है। वहीं, Airtel और BSNL के बेस प्लान की कीमत 499 रुपए है। इन तीनों प्लान में इंटरनेट स्पीड और एक्स्ट्रा सुविधाओं का अंतर है। Jio के प्लान में 30Mbps, Airtel में 40Mbps और BSNL के प्लान में 60Mbps तक की स्पीड मिलती है।
अगर आप कम कीमत में घर के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहते हैं, तो Jio का 399 रुपए वाला प्लान एक ऑप्शन है। इस प्लान में 30Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती है (30 Mbps अपलोड & 30 Mbps डाउनलोड)। कंपनी के मुताबिक प्लान में अनलिमिटेड इंटरनेट 3.3TB तक मिलता है। साथ ही इस प्लान में फ्री वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी दी जाती है। हालांकि, लैंडलाइन फोन के डिवाइस ग्राहक को अलग से खुद खरीदना होगा। इस कीमत पर GST अलग से लिया जाएगा।
Airtel Xstream Fiber का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान 499 रुपए प्रति माह से शुरू होता है। इसमें 40Mbps तक की इंटरनेट स्पीड और फाइबर कनेक्शन पर हर महीने 3.3TB तक डेटा मिलता है। कंपनी के इस बेस प्लान में अतिरिक्त सुविधाओं के तौर पर 12 महीने के लिए Adobe Express Premium और Google One सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इस प्लान में GST अलग से पे करना होगा।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL भी अपने Bharat Fiber ब्रॉडबैंड कनेक्शन के तहत 499 रुपए वाला प्लान पेश करती है। इस प्लान में 60Mbps तक की इंटरनेट स्पीड और हर महीने 3.3TB तक डेटा मिलता है। इसमें IFTV सेवा भी शामिल है, जिसके तहत 500 से ज्यादा फ्री-टू-एयर चैनल्स का एक्सेस भी कर सकते हैं।
Jio के 399 रुपए वाले प्लान से तुलना करें, तो Airtel के लिए हर महीने 100 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। इसके बदले 30Mbps की जगह 40Mbps तक की स्पीड मिलती है। एयरटेल के इस प्लान में Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन मिलता है जो पोस्टर और सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने वाले लोगों के काम आ सकते हैं। वहीं, Google One क्लाउड स्टोरेज से जुड़ी सुविधा देता है। वहीं जियो के प्लान में फ्री कॉलिंग का फायदा मिलेगा जो एयरटेल के प्लान में नहीं है।
इन तीनों प्लान की तुलना करें, तो BSNL के 499 रुपए वाले प्लान में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलती है, बीएसएनएल में 60Mbps तक की स्पीड मिलती है। यानी स्पीड में 20 से 30 Mbps तक का अंतर है। इसके साथ मिलने वाली IFTV सुविधा उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो इंटरनेट के साथ टीवी चैनल भी देखना चाहते हैं। वहीं Airtel में Adobe Express Premium और Google One जैसी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरी ओर, Jio के प्लान की खासियत फ्री वॉइस कॉलिंग है।