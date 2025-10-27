50 रुपये से कम की कीमत वाले सबसे जबर्दस्त प्लान, जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स की मौज

रेग्युलर प्रीपेड प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेली डेटा की खत्म होने की टेंशन रहती है, तो अब इस टेंशन से फ्री होने का समय आ गया है। यहां हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के बेहद सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे है। इन प्लान की कीमत 50 रुपये से कम है। इन प्लान में डेटा मिलेगा, जिसे आप डेली डेटा लिमिट के खत्म होने के बाद यूज कर सकते हैं।
इस प्लान की वैलिडिटी है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर कर रही है।
यह प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आका है। प्लान में कंपनी 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
कंपनी का यह प्लान 3 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा।
वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 2 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा। (Photo: Freepik)
कंपनी का यह प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको 25जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 3 दिन है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा।