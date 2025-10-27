Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स50 रुपये से कम की कीमत वाले सबसे जबर्दस्त प्लान, जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स की मौज

50 रुपये से कम की कीमत वाले सबसे जबर्दस्त प्लान, जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स की मौज

यहां हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के बेहद सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे है। इन प्लान की कीमत 50 रुपये से कम है। इन प्लान में डेटा मिलेगा, जिसे आप डेली डेटा लिमिट के खत्म होने के बाद यूज कर सकते हैं।

Kumar Prashant SinghMon, 27 Oct 2025 02:58 PM
1/7

50 रुपये से कम की कीमत वाले सबसे जबर्दस्त प्लान, जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स की मौज

रेग्युलर प्रीपेड प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेली डेटा की खत्म होने की टेंशन रहती है, तो अब इस टेंशन से फ्री होने का समय आ गया है। यहां हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के बेहद सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे है। इन प्लान की कीमत 50 रुपये से कम है। इन प्लान में डेटा मिलेगा, जिसे आप डेली डेटा लिमिट के खत्म होने के बाद यूज कर सकते हैं।

2/7

एयरटेल का 49 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर कर रही है।

3/7

एयरटेल का 33 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आका है। प्लान में कंपनी 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

4/7

वोडाफोन-आइडिया का 48 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 3 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा।

5/7

वोडाफोन-आइडिया का 33 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 2 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा। (Photo: Freepik)

6/7

जियो का 49 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको 25जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

7/7

जियो का 39 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 3 दिन है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा।

Gadgets Hindi News Jio Vodafone Idea Airtel