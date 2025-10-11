30 रुपये से कम में डेटा का जुगाड़, गजब हैं जियो, एयरटेल और Vi के ये प्लान

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जा रहा अक्सर कम पड़ जाता है, तो हम आपको एक सस्ता जुगाड़ बता रहे हैं। इस जुगाड़ की मदद से आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेली डेटा के खत्म होने पर भी फोन में इंटरनेट चला सकेंगे। इस जुगाड़ का नाम डेटा पैक है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) अपने यूजर्स को कई सारे डेटा पैक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपको इन कंपनियों के कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक के बारे में बताने वाले हैं। इन डेटा पैक की कीमत 30 रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।