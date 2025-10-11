30 रुपये से कम में डेटा का जुगाड़, गजब हैं जियो, एयरटेल और Vi के ये प्लान

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जा रहा अक्सर कम पड़ जाता है, तो हम आपको एक सस्ता जुगाड़ बता रहे हैं। इस जुगाड़ की मदद से आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेली डेटा के खत्म होने पर भी फोन में इंटरनेट चला सकेंगे। इस जुगाड़ का नाम डेटा पैक है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) अपने यूजर्स को कई सारे डेटा पैक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपको इन कंपनियों के कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक के बारे में बताने वाले हैं। इन डेटा पैक की कीमत 30 रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन डेटा पैक के बारे में।
जियो का यह डेटा पैक दो दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।
यह प्लान एक घंटे की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक एक दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा।
वोडा का यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा। (Photo: Freepik)