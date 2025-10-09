जियो एयरटेल Vi के सबसे शानदार अफोर्डेबल प्लान, 150 रुपये से कम में कमाल के बेनिफिट

जियो, वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहे हैं। वहीं, अगर आप बेहद किफायती दाम में बेस्ट बेनिफिट ऑफर करने वाले प्लान की तलाश में हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। इन प्लान की कीमत 150 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको डेटा और कॉलिंग बेनिफिट मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है। कंपनी का यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 6जीबी डेटा ऑफर करता है।
यह भी एक डेटा पैक है। इसमें कंपनी 30 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। इसमें आपको 6जीबी डेटा और 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।
जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 7 दिन की है। यह एक डेटा पैक है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा।
यह जियो फोन का प्लान है। इसमें कंपनी हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन की है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस के साथ आता है। यह प्लान जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस देता है।
वोडाफोन-आइडिया का यह डेटा प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 12जीबी डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान 5जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार का भी ऐक्सेस मिलेगा।