जियो एयरटेल Vi के सबसे शानदार अफोर्डेबल प्लान, 150 रुपये से कम में कमाल के बेनिफिट

जियो, वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहे हैं। वहीं, अगर आप बेहद किफायती दाम में बेस्ट बेनिफिट ऑफर करने वाले प्लान की तलाश में हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। इन प्लान की कीमत 150 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको डेटा और कॉलिंग बेनिफिट मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।