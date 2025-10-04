jio vi airtel best data pack under rupees 30 30 रुपये से कम की कीमत वाले बेजोड़ प्रीपेड प्लान, जियो, Vi और एयरटेल यूजर्स की हुई मौज
रेग्युलर प्लान के अलावा अलग से एक्सट्रा डेटा वाला प्लान चाहते हैं, तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन-आइडिया के पास आपके लिए आपके लिए कुछ बेहद सस्ते और जबर्दस्त प्लान हैं। इन प्लान की कीमत 30 रुपये से कम है। 

Kumar Prashant SinghSat, 4 Oct 2025 03:19 PM
रेग्युलर प्लान के अलावा अलग से एक्सट्रा डेटा वाला प्लान चाहते हैं, तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन-आइडिया के पास आपके लिए आपके लिए कुछ बेहद सस्ते और जबर्दस्त प्लान हैं। इन प्लान की कीमत 30 रुपये से कम है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 26 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।

एयरटेल का 22 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन की है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा दे रही है।

जियो का 29 रुपये वाला प्लान

जियो के अइस प्लान की वैलिडिटी दो दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

जियो का 19 रुपये वाला प्लान

यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

वोडाफोन-आइडिया का 26 रुपये वाला प्लान

यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। (Photo: Freepik)

वोडाफोन-आइडिया का 23 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान एक दिन चलता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा। (Photo: Freepik)

