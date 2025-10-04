30 रुपये से कम की कीमत वाले बेजोड़ प्रीपेड प्लान, जियो, Vi और एयरटेल यूजर्स की हुई मौज

₹30 से कम की कीमत वाले बेजोड़ प्रीपेड प्लान, जियो, Vi और एयरटेल यूजर्स की हुई मौज

रेग्युलर प्लान के अलावा अलग से एक्सट्रा डेटा वाला प्लान चाहते हैं, तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन-आइडिया के पास आपके लिए आपके लिए कुछ बेहद सस्ते और जबर्दस्त प्लान हैं। इन प्लान की कीमत 30 रुपये से कम है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।