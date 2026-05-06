गलती से Wrong Number पर हो गया रिचार्ज? घबराएं नहीं, Jio वापस करेगा आपका पैसा! जानें रिफंड पाने का पूरा तरीका

इन शर्तों पर मिलेगा रिफंड

गलत नंबर पर रिचार्ज होने के बाद रिफंड तभी मिल सकता है जब कुछ जरूरी शर्तें पूरी हों। सबसे पहली बात, जिस नंबर पर रिचार्ज हुआ है, उस पर प्लान का इस्तेमाल अभी तक शुरू नहीं हुआ होना चाहिए। अगर सामने वाले यूजर ने डेटा, कॉलिंग या कोई भी बेनिफिट यूज कर लिया, तो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी जरूरी बात है समय आपको जितना जल्दी हो सके शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा, आपको सही ट्रांजैक्शन डिटेल्स जैसे नंबर, तारीख, रकम और ट्रांजैक्शन ID देना जरूरी है, तभी कंपनी आपके केस को चेक कर सही फैसला ले पाती है।