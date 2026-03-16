जियो के दो जबर्दस्त प्लान, अगला रिचार्ज एक साल बाद, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा

पूरे एक साल मोबाइल रिचार्ज कराने के झंझट से छुटकारा चाहते हैं, तो जियो के ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। आज हम आपको जियो के दो जबर्दस्त ऐनुअल प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है। इनमें कंपनी हर दिन अनलिनिटेड डेटा ऑफर करती है। साथ ही इनमें एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। ये प्लान कई शानदार अडिशनल बेनिफिट्स के साथ आते हैं।