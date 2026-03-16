जियो के दो जबर्दस्त प्लान, अगला रिचार्ज एक साल बाद, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा

पूरे एक साल मोबाइल रिचार्ज कराने के झंझट से छुटकारा चाहते हैं, तो जियो के ऐनुअल प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। आज हम आपको जियो के दो जबर्दस्त ऐनुअल प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है। इनमें कंपनी हर दिन अनलिनिटेड डेटा ऑफर करती है। साथ ही इनमें एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। ये प्लान कई शानदार अडिशनल बेनिफिट्स के साथ आते हैं।
जियो का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2.5जीबी के हिसाब से 912.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा भी देता है।
हर दिन 100 फ्री एसएमएस देने वाला यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।
जियो का यह प्लान 18 महीने के लिए 35100 रुपये की कीमत वाले गूगल जेमिनी प्रो प्लान का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। साथ ही इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार का भी ऐक्सेस मिलेगा।
जियो का यह प्लान भी 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए डेली 2.5जीबी के हिसाब से 912.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा भी देता है।
रोज 100 फ्री एसएमएस देने वाला यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इस प्लान में भी आपको जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।
जियो का यह प्लान 18 महीने के लिए 35100 रुपये की कीमत वाले गूगल जेमिनी प्रो प्लान का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। साथ ही इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार और फैन कोड का भी ऐक्सेस मिलेगा।