जियो के 6 बेहद किफायती प्लान, कीमत 200 रुपये से कम, सबसे सस्ता 91 रुपये का

जियो यूजर हैं और कम कीमत में बेस्ट रिचार्ज प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको जियो फोन और जियो के ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें डेटा पैक भी शामिल हैं। इन सभी प्लान की कीमत 200 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको जबर्दस्त बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।