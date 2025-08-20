जियो के 6 बेहद किफायती प्लान, कीमत 200 रुपये से कम, सबसे सस्ता 91 रुपये का

जियो यूजर हैं और कम कीमत में बेस्ट रिचार्ज प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको जियो फोन और जियो के ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें डेटा पैक भी शामिल हैं। इन सभी प्लान की कीमत 200 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको जबर्दस्त बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
कंपनी का यह प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान फ्री कॉलिंग भी दी जा रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा अगर कम पड़ जाता है, तो यह आपके लिए शानदार प्लान है। इसमें आपको 90 दिन की वैलिडिटी और 15जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी मिलेगा।
इस पैक में कंपनी 28 दिन की वैलिडिटी दे रही है। प्लान में आपको 10जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान 10 ओटीटी ऐप के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान हर दिन 0.5जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस मिलेंगे। यह प्लान जियो टीवी भी ऑफर करता है।
इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन है। इसमें आपको हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान जियो टीवी के ऐक्सेस के साथ आता है।
यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें कंपनी रोज 0.1जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको 200एमबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। यह प्लान भी अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। 50 फ्री एसएमएस वाले इस प्लान में भी आपको जियो टीवी का ऐक्सेस मिलेगा।