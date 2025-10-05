जियो के टॉप ट्रेंडिंग 5G अनलिमिटेड प्लान्स में गजब के बेनिफिट, सबसे सस्ता 77 रुपये का

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में टॉप ट्रेंडिंग ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान्स भी हैं। कंपनी पॉप्युलर प्लान्स की इस कैटिगरी में टोटल 12 प्लान ऑफर कर रही है, लेकिन हम आपको यहां इनमें से कुछ सबसे जबर्दस्त और किफायती ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
यह प्लान एक क्रिकेट डेटा पैक है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान की वैलिडिटी 5 दिन की है। प्लान सोनी लिव के ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो का यह सेलिब्रेशन ऐड-ऑन पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी 5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।
इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो टीवी भी मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान जियो टीवी और जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस दे रही है। इसमें आपको 12 ओटीटी ऐप भी मिलेंगे।
यह प्लान 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी के साथ 20जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। प्लान में फ्री कॉलिंग भी दी जा रही है। जियो का यह प्लान जियो टीवी और जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।