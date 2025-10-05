Jio Top Trending True 5G Unlimited Plans best options price starts at just rupees 77 जियो के टॉप ट्रेंडिंग 5G अनलिमिटेड प्लान्स में गजब के बेनिफिट, सबसे सस्ता 77 रुपये का
जियो अपने यूजर्स को टॉप ट्रेंडिंग ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान्स ऑफर कर रहा है। पॉप्युलर प्लान्स की इस कैटिगरी में टोटल 12 प्लान हैं, लेकिन हम आपको यहां इनमें से कुछ सबसे जबर्दस्त ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Kumar Prashant SinghSun, 5 Oct 2025 03:45 PM
जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में टॉप ट्रेंडिंग ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान्स भी हैं। कंपनी पॉप्युलर प्लान्स की इस कैटिगरी में टोटल 12 प्लान ऑफर कर रही है, लेकिन हम आपको यहां इनमें से कुछ सबसे जबर्दस्त और किफायती ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 77 रुपये वाला प्लान

यह प्लान एक क्रिकेट डेटा पैक है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान की वैलिडिटी 5 दिन की है। प्लान सोनी लिव के ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो का 100 रुपये वाला प्लान

जियो का यह सेलिब्रेशन ऐड-ऑन पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी 5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

जियो का 198 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन की है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और जियो टीवी भी मिलेगा।

जियो का 349 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान जियो टीवी और जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो का 445 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस दे रही है। इसमें आपको 12 ओटीटी ऐप भी मिलेंगे।

जियो का 899 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी के साथ 20जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। प्लान में फ्री कॉलिंग भी दी जा रही है। जियो का यह प्लान जियो टीवी और जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

