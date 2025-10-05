जियो के टॉप ट्रेंडिंग 5G अनलिमिटेड प्लान्स में गजब के बेनिफिट, सबसे सस्ता 77 रुपये का

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में टॉप ट्रेंडिंग ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान्स भी हैं। कंपनी पॉप्युलर प्लान्स की इस कैटिगरी में टोटल 12 प्लान ऑफर कर रही है, लेकिन हम आपको यहां इनमें से कुछ सबसे जबर्दस्त और किफायती ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।