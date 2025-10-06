100GB तक डेटा और जियो टीवी फ्री, जबर्दस्त हैं जियो के इन टॉप-सेलिंग प्लान

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्रीपेड प्लान्स के साथ शानदार पोस्टपेड प्लान्स भी ऑफर कर रहा है। कंपनी के पास पोस्टपेड प्लान्स की लंबी रेंज है, लेकिन हम आपको टॉप-सेलिंग जियो प्लस पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 100जीबी तक डेटा मिलेगा। ये प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
यह जियो प्लस पोस्टपेड प्लान 30जीबी डेटा ऑफर करता है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस मिलेंगे। प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
इस जियो प्लस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 75जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर कर रही है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।
जियो का यह प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री मिलेंगे। यह प्लान भी जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
कंपनी इस प्लान में 100जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान तीन ऐड-ऑन सिम का भी ऑप्शन देता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।
749 रुपये वाले प्लान में कंपनी नेटफ्लिक्स बेसिक के साथ अमेजन प्राइम लाइट का फ्री ऐक्सेस दे रही है। साथ ही इसमें आपको जियो टीवी भी मिलेगा।
जियो इन सभी प्लान्स के साथ स्पेशल ऑफर दे रहा है। इसमें जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा और दो महीने का जियो होम ट्रायल फ्री शामिल है।