84 दिन चलने वाले जियो के टॉप 3 प्लान, अनलिमिटेड डेटा और फ्री कॉलिंग, ओटीटी भी

किफायती दाम में लंबी वैलिडिटी वाले प्लान की तलाश कर कर रहे हैं, तो जियो के 84 दिन चलने वाले प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। यहां हम आपको जियो के तीन जबर्दस्त प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जो 84 दिन की वैलिडिटी ऑफर करते हैं। इन प्लान में आपको डेली 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। ये प्लान ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।