84 दिन चलने वाले जियो के टॉप 3 प्लान, अनलिमिटेड डेटा और फ्री कॉलिंग, ओटीटी भी

किफायती दाम में लंबी वैलिडिटी वाले प्लान की तलाश कर कर रहे हैं, तो जियो के 84 दिन चलने वाले प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। यहां हम आपको जियो के तीन जबर्दस्त प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जो 84 दिन की वैलिडिटी ऑफर करते हैं। इन प्लान में आपको डेली 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। ये प्लान ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
कंपनी का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी दे रही है।
जियो के इस प्लान में आपको जियो टीवी के साथ अमेजन प्राइम लाइट और जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी देता है।
कंपनी का यह प्लान 84 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी दे रही है।
जियो के इस प्लान में आपको जियो टीवी के साथ सोनी लिव, जी5 और जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी देता है।
कंपनी का यह प्लान भी 84 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता है। इसमें आपको डेली 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस भी दे रही है।
जियो के इस प्लान में आपको जियो टीवी के साथ नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी देता है।