जियो के इन तीन प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप फ्री, सबसे सस्ता 175 रुपये का

जियो अपने यूजर्स को कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देने वाले तीन जबर्दस्त एंटरटेनमेंट प्लान ऑफर कर रहा है। इनमें दो कॉलिंग वाले अनलिमिटेड प्लान के साथ एक डेटा ओनली पैक शामिल है। लिस्ट में जो अनलिमिटेड प्लान हैं, उनमें आपको कई शानदार अडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।