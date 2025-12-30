जियो के इन तीन प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप फ्री, सबसे सस्ता 175 रुपये का

Hindustan Hindi News
जियो अपने यूजर्स को तीन जबर्दस्त मल्टी ओटीटी यानी कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देने वाले एंटरटेनमेंट प्लान ऑफर कर रहा है। इनमें दो कॉलिंग वाले अनलिमिटेड प्लान के साथ एक डेटा ओनली पैक शामिल है।

Kumar Prashant SinghDec 30, 2025 04:19 pm IST
जियो अपने यूजर्स को कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देने वाले तीन जबर्दस्त एंटरटेनमेंट प्लान ऑफर कर रहा है। इनमें दो कॉलिंग वाले अनलिमिटेड प्लान के साथ एक डेटा ओनली पैक शामिल है। लिस्ट में जो अनलिमिटेड प्लान हैं, उनमें आपको कई शानदार अडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 500 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 28 दिन चलता है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 56जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस

जियो का यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।

जियो हॉटस्टार और कई सारे ओटीटी ऐप फ्री

प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार का ऐक्से दे रही है। इस प्लान में आपको प्राइम वीडियो मोबाइल, सोनी लिव और जी5 के साथ कई और ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।

जियो का 445 रुपये वाला प्लान

28 दिन की वैलिडिटी वाला यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस दिए जा रहे हैं।

10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री

जियो का यह प्लान सोनी लिव, जी5 और लायन्स गेट प्ले समेत 10 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। खास बात है कि कंपनी प्लान में जियो हॉटस्टार का भी ऐक्सेस दे रही है।

175 रुपये वाला प्लान

यह एक डेटा पैक है। इलमें कंपनी 10जीबी डेटा दे रही है। जियो का यह प्लान 10 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है।

