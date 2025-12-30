जियो के इन तीन प्लान में कई सारे ओटीटी ऐप फ्री, सबसे सस्ता 175 रुपये का

जियो अपने यूजर्स को कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देने वाले तीन जबर्दस्त एंटरटेनमेंट प्लान ऑफर कर रहा है। इनमें दो कॉलिंग वाले अनलिमिटेड प्लान के साथ एक डेटा ओनली पैक शामिल है। लिस्ट में जो अनलिमिटेड प्लान हैं, उनमें आपको कई शानदार अडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो का यह प्लान 28 दिन चलता है। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 56जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।
जियो का यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।
प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार का ऐक्से दे रही है। इस प्लान में आपको प्राइम वीडियो मोबाइल, सोनी लिव और जी5 के साथ कई और ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।
28 दिन की वैलिडिटी वाला यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस दिए जा रहे हैं।
जियो का यह प्लान सोनी लिव, जी5 और लायन्स गेट प्ले समेत 10 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। खास बात है कि कंपनी प्लान में जियो हॉटस्टार का भी ऐक्सेस दे रही है।
यह एक डेटा पैक है। इलमें कंपनी 10जीबी डेटा दे रही है। जियो का यह प्लान 10 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है।