70 रुपये से कम के सबसे जबर्दस्त प्लान, 39 रुपये वाले में रोज मिलेगा 3GB डेटा

जियो अपने यूजर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। कंपनी के डेटा पैक इन्हीं में से एक हैं। आज हम आपको जियो के कुछ सबसे सस्ते डेटा पैक के बारे में बताने वाले हैं। इन डेटा पैक की कीमत 70 रुपये से कम है। लिस्ट में 39 रुपये का भी एक डेटा पैक है, जो हर दिन 3जीबी डेटा देता है। आइए जानते हैं डियो के इन डेटा पैक के बारे में।