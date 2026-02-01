365 दिन रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, 35100 रुपये की खास सर्विस फ्री, कॉलिंग और जियो टीवी भी

जियो अपने यूजर्स को कई सारे प्लान ऑफर करता है। वहीं, अगर आप पूरे साल चलने वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह प्लान 3599 रुपये का है। यह प्लान 365 दिन चलता है। इसमें आपको हर दिन 2.5जीबी डेटा मिलेगा। साथ ही इस प्लान में कंपनी 35100 रुपये का खास बेनिफिट भी दे रही है। प्लान में आपको जियो टीवी फ्री भी मिलेगा। आइए जानते हैं जियो के इस प्लान के बारे में।
जियो का यह प्लान 3599 रुपये का है। इसकी वैलिडिटी 365 दिन है। इसमें आपको हर दिन 2.5जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है।
कंपनी का यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इस प्लान में आपको डेली 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।
जियो का यह प्लान गूगल जेमिनी प्रो प्लान का फ्री ऐक्सेस देता है। 18 महीने के ऐक्सेस वाले इस प्लान की कीमत 35100 रुपये है।
कंपनी इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को नए कनेक्शन पर दो महीने के लिए जियो होन का फ्री ट्रायल दे रही है। साथ ही इसमें आपको जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी फ्री स्टोरेज मिलेगा।
जियो का यह प्लान जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। साथ ही इसमें कंपनी जियो टीवी का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है।