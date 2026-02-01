365 दिन रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, 35100 रुपये की खास सर्विस फ्री, कॉलिंग और जियो टीवी भी

जियो अपने यूजर्स को कई सारे प्लान ऑफर करता है। वहीं, अगर आप पूरे साल चलने वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पास आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह प्लान 3599 रुपये का है। यह प्लान 365 दिन चलता है। इसमें आपको हर दिन 2.5जीबी डेटा मिलेगा। साथ ही इस प्लान में कंपनी 35100 रुपये का खास बेनिफिट भी दे रही है। प्लान में आपको जियो टीवी फ्री भी मिलेगा। आइए जानते हैं जियो के इस प्लान के बारे में।