350 रुपये से कम के प्लान में 35100 रुपये का फायदा, जियो टीवी फ्री, कॉलिंग और ओटीटी भी

जियो अपने यूजर्स को किफायती दाम में तगड़े बेनिफिट्स वाले प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। कंपनी का 349 रुपये वाला प्लान इन्हीं में से एक है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। प्लान में 35100 रुपये का खास बेनिफिट भी दिया जा रहा है, जो 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको ओटीटी ऐप का भी ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में।