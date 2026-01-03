350 रुपये से कम के प्लान में 35100 रुपये का फायदा, जियो टीवी फ्री, कॉलिंग और ओटीटी भी

Hindustan Hindi News
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। प्लान में 35100 रुपये का खास बेनिफिट भी दिया जा रहा है, जो 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको ओटीटी ऐप का भी ऐक्सेस मिलेगा।

Kumar Prashant SinghJan 03, 2026 10:43 am IST
जियो अपने यूजर्स को किफायती दाम में तगड़े बेनिफिट्स वाले प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। कंपनी का 349 रुपये वाला प्लान इन्हीं में से एक है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। प्लान में 35100 रुपये का खास बेनिफिट भी दिया जा रहा है, जो 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको ओटीटी ऐप का भी ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में।

वैलिडिटी और डेटा

जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में हर दिन 2जीबी के हिसाब से टोटल 56जीबी डेटा दिया जा रहा है।

अनलिनिटेड 5G डेटा और कॉलिंग

कंपनी इस प्लान के साथ एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है। इसमें आपको रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।

ओटीटी बेनिफिट्स

कंपनी इस प्लान के साथ जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है। साथ ही इसमें आपको जियो टीवी भी फ्री मिलेगा।

35100 रुपये का खास बेनिफिट

यह प्लान गूगल जेमिनी प्रो प्लान के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इस सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 18 महीने और कीमत 35100 रुपये है।

जियो एआई क्लाउड पर फ्री स्टोरेज

जियो का यह प्लान यूजर्स को जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का फ्री स्टोरेज भी देता है।

जियो होम का फ्री ट्रायल

जियो का यह प्लान नए कनेक्शन पर दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल दे रहा है।

