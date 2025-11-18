Jio के इन प्लान में मिलेगा 300GB तक डेटा, फ्री कॉलिंग और ओटीटी का भी मजा, कीमत भी कम

Jio के इन प्लान में 300GB तक डेटा, फ्री कॉलिंग और ओटीटी का भी मजा

खूब सारा डेटा, कॉलिंग और ओटीटी का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो के पोस्टपेड प्लान आपके लिए ही हैं। कंपनी इन प्लान में 300जीबी तक डेटा ऑफर कर रही है। साथ ही इन प्लान में आपको जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। आइए जानते हैं जियो के इन पोस्टपेड प्लान्स के बारे में।