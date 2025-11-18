Jio के इन प्लान में मिलेगा 300GB तक डेटा, फ्री कॉलिंग और ओटीटी का भी मजा, कीमत भी कम

खूब सारा डेटा, कॉलिंग और ओटीटी का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो के पोस्टपेड प्लान आपके लिए ही हैं। कंपनी इन प्लान में 300जीबी तक डेटा ऑफर कर रही है। साथ ही इन प्लान में आपको जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। आइए जानते हैं जियो के इन पोस्टपेड प्लान्स के बारे में।
जियो के इस पोस्टपेड प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 30जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दे रही है। आपको इस प्लान में जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।
यह एक फैमिली प्लान है। इसमें तीन अडिशनल सिम का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। प्लान में 75जीबी डेटा ऑफर किया जा रहा है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें कंपनी जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।
जियो के इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान जियो टीवी और जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो का यह पोस्टपेड प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 100जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें तीन अडिशनल सिम का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। प्लान में आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम लाइट और जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 300जीबी डेटा ऑफर करता है। प्लान में आपको रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह प्लान नेटफ्लिक्स (मोबाइल), अमेजन प्राइम लाइट और जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
जियो के ये सभी प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर कर रहे हैं। साथ ही इनमें आपको जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी मिलेगा।