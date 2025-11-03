जियो के दो जबर्दस्त पोस्टपेड प्लान, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो फ्री, 300GB तक डेटा

खूब सारा डेटा और फ्री में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो के पास आपके जबर्दस्त ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको जियो को दो पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। ये पोस्टपेड प्लान 1549 रुपये और 749 रुपये के हैं। इन प्लान में आपको 300जीबी तक डेटा मिलेगा। खास बात है कि इस प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा भी दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।