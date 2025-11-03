जियो के दो जबर्दस्त पोस्टपेड प्लान, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो फ्री, 300GB तक डेटा

Hindustan Hindi News
यहां हम आपको जियो को दो पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान 1549 रुपये और 749 रुपये के हैं। इन प्लान में आपको 300जीबी तक डेटा मिलेगा। खास बात है कि इस प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा भी दे रही है।

Kumar Prashant SinghMon, 3 Nov 2025 03:31 PM
1/7

खूब सारा डेटा और फ्री में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो के पास आपके जबर्दस्त ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको जियो को दो पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। ये पोस्टपेड प्लान 1549 रुपये और 749 रुपये के हैं। इन प्लान में आपको 300जीबी तक डेटा मिलेगा। खास बात है कि इस प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा भी दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

749 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 100जीबी डेटा ऑफर करता है। यह एक फैमिली प्लान है। इसमें आपको तीन अडिशनल सिम का ऑप्शन मिलता है।

3/7

ओटीटी और कॉलिंग

प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही यह प्लान नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो लाइट का फ्री ऐक्सेस देता है। प्लान में आपको जियो हॉटस्टार भी मिलेगा।

4/7

कई अडिशनल बेनिफिट

यह प्लान जियो होम का दो महीने के लिए फ्री ट्रायल ऑफर करता है। इसमें आपको गूगल जेमिनी प्रो प्लान का भी 18 महीने वाला सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा।

5/7

1549 रुपये वाला प्लान

यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 300जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको 500जीबी तक के डेटा रोलओवर बेनिफिट मिलेगा। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है।

6/7

नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम लाइट फ्री

जियो का यह पोस्टपेड प्लान नेटफ्लिक्स मोबाइल और अमेजन प्राइम लाइट के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार भी फ्री मिलेगा।

7/7

कई अडिशनल बेनिफिट

यह प्लान जियो होम का दो महीने के लिए फ्री ट्रायल ऑफर करता है। इसमें आपको गूगल जेमिनी प्रो प्लान का भी 18 महीने वाला सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा।

