जियो के दो जबर्दस्त पोस्टपेड प्लान, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो फ्री, 300GB तक डेटा

खूब सारा डेटा और फ्री में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो के पास आपके जबर्दस्त ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको जियो को दो पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। ये पोस्टपेड प्लान 1549 रुपये और 749 रुपये के हैं। इन प्लान में आपको 300जीबी तक डेटा मिलेगा। खास बात है कि इस प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा भी दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
कंपनी का यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 100जीबी डेटा ऑफर करता है। यह एक फैमिली प्लान है। इसमें आपको तीन अडिशनल सिम का ऑप्शन मिलता है।
प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही यह प्लान नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो लाइट का फ्री ऐक्सेस देता है। प्लान में आपको जियो हॉटस्टार भी मिलेगा।
यह प्लान जियो होम का दो महीने के लिए फ्री ट्रायल ऑफर करता है। इसमें आपको गूगल जेमिनी प्रो प्लान का भी 18 महीने वाला सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा।
यह प्लान इंटरनेट यूज करने के लिए 300जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको 500जीबी तक के डेटा रोलओवर बेनिफिट मिलेगा। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है।
जियो का यह पोस्टपेड प्लान नेटफ्लिक्स मोबाइल और अमेजन प्राइम लाइट के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार भी फ्री मिलेगा।
