450 रुपये से कम के दो गजब प्लान, जियो टीवी फ्री, अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग भी

Hindi Newsफोटोगैजेट्स450 रुपये से कम के दो गजब प्लान, जियो टीवी फ्री, अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग भी

ये पोस्टपेड प्लान जियो के हैं। इनकी कीमत 450 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 75जीबी तक डेटा मिलेगा। साथ ही इन प्लान में कंपनी जियो टीवी भी फ्री दे रही है। ये प्लान जियो हॉटस्टार का भी फ्री ऐक्सेस देते हैं।

Kumar Prashant SinghJan 24, 2026 02:22 pm IST
किफायती दाम में बेस्ट पोस्टपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए दो बेस्ट ऑप्शन है। ये पोस्टपेड प्लान जियो के हैं। इनकी कीमत 450 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 75जीबी तक डेटा मिलेगा। साथ ही इन प्लान में कंपनी जियो टीवी भी फ्री दे रही है। ये प्लान जियो हॉटस्टार का भी फ्री ऐक्सेस देते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 349 रुपये वाला प्लान

जियो का यह पोस्टपेड प्लान टोटल 30जीबी डेटा ऑफर करता है। एलिजिबल यूजर्स को इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। प्लान में आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी देता है।

जियो हॉटस्टार और जियो टीवी फ्री

जियो इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को जियो हॉटस्टार के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ जियो टीवी का भी ऐक्सेस देता है। इस प्लान में आपको जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का फ्री स्टोरेज भी मिलेगी।

जियो का 449 रुपये वाला प्लान

जियो का यह पोस्टपेड प्लान टोटल 75जीबी डेटा ऑफर करता है। एलिजिबल यूजर्स को इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। प्लान में आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी देता है।

अडिशनल सिम का भी ऑप्शन

449 रुपये वाला प्लान अधिकतम तीन ऐड-ऑन फैमिली सिम का भी ऑप्शन देता है। प्रति ऐड-ऑन कंपनी हर महीने 150 रुपये लेगी। ऐड-ऑन सिम को अडिशनल 5जीबी डेटा मिलेगा।

दोनों प्लान में गूगल जेमिनी प्रो

कंपनी के ये दोनों पोस्टपेड प्लान गूगल जेमिनी प्रो प्लान के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। 18 महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान की कीमत 35100 रुपये है।

