450 रुपये से कम के दो गजब प्लान, जियो टीवी फ्री, अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग भी

किफायती दाम में बेस्ट पोस्टपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए दो बेस्ट ऑप्शन है। ये पोस्टपेड प्लान जियो के हैं। इनकी कीमत 450 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 75जीबी तक डेटा मिलेगा। साथ ही इन प्लान में कंपनी जियो टीवी भी फ्री दे रही है। ये प्लान जियो हॉटस्टार का भी फ्री ऐक्सेस देते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।