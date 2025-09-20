300GB तक डेटा और ओटीटी वाले जियो के जबर्दस्त प्लान, कीमत 349 से शुरू, फ्री कॉलिंग भी

300GB तक डेटा और ओटीटी वाले जियो से जबर्दस्त प्लान, कीमत 349 से शुरू

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर कंपनी के पोस्टपेड प्लान्स (JioPlus Plans) को देखा जाए, तो इनमें भी कमाल के बेनिफिट ऑफर किए जा रहे हैं। इन प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 300जीबी तक डेटा मिलेगा। खास बात है कि इन प्लान में कंपनी ओटीटी बेनिफिट्स भी दे रही है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।