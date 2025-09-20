300GB तक डेटा और ओटीटी वाले जियो के जबर्दस्त प्लान, कीमत 349 से शुरू, फ्री कॉलिंग भी

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर कंपनी के पोस्टपेड प्लान्स (JioPlus Plans) को देखा जाए, तो इनमें भी कमाल के बेनिफिट ऑफर किए जा रहे हैं। इन प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 300जीबी तक डेटा मिलेगा। खास बात है कि इन प्लान में कंपनी ओटीटी बेनिफिट्स भी दे रही है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो के इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए आपको 30जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस दे रही है। यह प्लान जियो टीवी और जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 75जीबी डेटा दे रही है। इसमें आपको तीन अडिशनल फैमिली सिम का भी ऑप्शन मिलेगा। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस जिया जा रहा है। प्लान में आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।
इस जियो प्लस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। इस प्लान में कंपनी हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर कर रही है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलेगा।
जियो के इस प्लान में 100जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान में तीन अडिशनल सिम का ऑप्शन भी है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार के साथ नेटफ्लिक्स (बेसिक) और अमेजन प्राइम लाइट का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में जियो टीवी भी शामिल है।
जियो के इस प्लान में आपको 300जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस दे रही है। इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार के साथ जियो टीवी, नेटफ्लिक्स (मोबाइल) और अमेजन प्राइम लाइट का ऐक्सेस मिलेगा।
कंपनी अपने इन सारे प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर कर रही है। (Photo: Freepik)