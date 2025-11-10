Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स155 रुपये से कम के प्लान में मिल रहा डेली डेटा और कॉलिंग, जियो टीवी भी फ्री

155 रुपये से कम के प्लान में मिल रहा डेली डेटा और कॉलिंग, जियो टीवी भी फ्री

जियो अपने यूजर्स को 155 रुपये से कम की कीमत में कॉलिंग और डेटा डेटा वाले प्लान ऑफर कर रहा है। इन प्लान में आपको फ्री एसएमएस बेनिफिट भी मिलेगा। खास बात है कि ये प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं।

Kumar Prashant SinghMon, 10 Nov 2025 03:31 PM
1/7

155 रुपये से कम के प्लान में मिल रहा डेली डेटा और कॉलिंग, जियो टीवी भी फ्री

जियो अपने यूजर्स को 155 रुपये से कम की कीमत में कॉलिंग और डेटा डेटा वाले प्लान ऑफर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं, जियो फोन प्राइमा प्लान्स की। इन प्लान में आपको फ्री एसएमएस बेनिफिट भी मिलेगा। खास बात है कि ये प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं जियो फोन प्राइमा के इन प्लान के बारे में।

2/7

152 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।

3/7

फ्री एसएमएस और अडिशनल डेटा

जियो फोन प्राइमा के इस प्लान में आपको 300 फ्री एसएमएस मिलेंगे। साथ ही इसमें कंपनी यूजर्स को ऐक्टिव प्लान के साथ 1जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है।

4/7

125 रुपये वाला प्लान

जियो फोन प्राइमा का यह प्लान 23 दिन चलता है। इसमें आपको रोज 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें 300 फ्री एसएमएस भी दिए गए हैं।

5/7

91 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 100एमबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 फ्री एसएमएस ऑफर करता है।

6/7

75 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 23 दिन चलता है। इसमें आपको डेवी 0.1जीबी डेटा मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी 200एमबी एक्सट्रा डेटा दे रही है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको 50 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।

7/7

सभी प्लान में जियो टीवी फ्री

जियो फोन प्राइमा के ये प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। इनमें आपको जियो एआई क्लाउड का भी फ्री ऐक्सेस मिलेगा। (Photo: Freepik)

Gadgets Hindi News Jio