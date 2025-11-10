155 रुपये से कम के प्लान में मिल रहा डेली डेटा और कॉलिंग, जियो टीवी भी फ्री

जियो अपने यूजर्स को 155 रुपये से कम की कीमत में कॉलिंग और डेटा डेटा वाले प्लान ऑफर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं, जियो फोन प्राइमा प्लान्स की। इन प्लान में आपको फ्री एसएमएस बेनिफिट भी मिलेगा। खास बात है कि ये प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं जियो फोन प्राइमा के इन प्लान के बारे में।