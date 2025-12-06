190 रुपये से कम के टॉप 5 प्लान, डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, जियो टीवी भी फ्री

जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सस्ते प्लान्स भी हैं, जो बेस्ट बेनिफिट्स के साथ आते हैं। अगर आप भी अपने लिए किफायती दाम में डेली डेटा और कॉलिंग वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको 5 जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान जियो फोन के हैं। इन सभी प्लान की कीमत 190 रुपये से कम है और इनमें जो सबसे सस्ता प्लान है, वह मात्र 75 रुपये का है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।