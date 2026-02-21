डेली डेटा और कॉलिंग वाले तीन बेहद सस्ते प्लान, कीमत 155 रुपये से कम, जियो टीवी फ्री

जियो के पोर्टफोलियो में डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाले बेस्ट प्लान्स की कोई कमी नहीं है। वहीं, अगर किफायती दाम में बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी कंपनी के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको जियो फोन प्राइमा के कुछ सबसे अफोर्डेबल प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 155 रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।