Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

डेली डेटा और कॉलिंग वाले तीन बेहद सस्ते प्लान, कीमत 155 रुपये से कम, जियो टीवी फ्री

यहां हम आपको जियो फोन प्राइमा के कुछ सबसे अफोर्डेबल प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 155 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली डेटा भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghFeb 21, 2026 09:04 am IST
1/7

डेली डेटा और कॉलिंग वाले तीन बेहद सस्ते प्लान, कीमत 155 रुपये से कम, जियो टीवी फ्री

जियो के पोर्टफोलियो में डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाले बेस्ट प्लान्स की कोई कमी नहीं है। वहीं, अगर किफायती दाम में बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी कंपनी के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको जियो फोन प्राइमा के कुछ सबसे अफोर्डेबल प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 155 रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

जियो फोन प्राइमा का 152 रुपये वाला प्लान

जियो फोन प्राइमा का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी ऐक्टिव प्लान के साथ अडिशनल 1जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है।

3/7

कॉलिंग और जियो टीवी फ्री

जियो का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें कंपनी 300 फ्री एसएमएस भी दे रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस और जियो क्लाउड पर फ्री स्टोरेज भी देता है।

4/7

जियो फोन प्राइमा का 125 रुपये वाला प्लान

जियो फोन प्राइमा का यह प्लान 23 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा मिलेगा। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड घट कर 64Kbps की हो जाएगी।

5/7

कॉलिंग और जियो टीवी फ्री

जियो का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें कंपनी 300 फ्री एसएमएस भी दे रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस और जियो क्लाउड पर फ्री स्टोरेज भी देता है।

6/7

जियो फोन प्राइमा का 91 रुपये वाला प्लान

जियो फोन प्राइमा का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 100एमबी डेटा मिलेगा। प्लान में आपको 200एमबी डेटा मिलेगा।

7/7

कॉलिंग और जियो टीवी फ्री

जियो का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें कंपनी 50 फ्री एसएमएस भी दे रही है। यह प्लान जियो टीवी के फ्री ऐक्सेस और जियो क्लाउड पर फ्री स्टोरेज भी देता है।

Jio Gadgets Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सडेली डेटा और कॉलिंग वाले तीन बेहद सस्ते प्लान, कीमत 155 रुपये से कम, जियो टीवी फ्री